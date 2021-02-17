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    • 17.02.2021 13:09
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    Herkes 'ı beklerken 'e 6 milyon Euro'luk teklif geldi

    'nin başarılı genç kalecisi 'nın önemli kulüplerinin radarına girdi. Altay için bol sıfırlı bir teklif beklenirken 'da kiralık olarak oynayan resmen talip oldu. temsilcisi genç kaleci için 6 milyon Euro teklif etti ancak sarı-laciverliler bu teklifi çok az buldu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    F.Bahçe'de Berke Özer için sürpriz teklif!

    Bu sezon Fenerbahçe'nin en başarılı isimlerinden biri olan Altay Bayındır, Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer radarına girmeyi başardı. Yaptığı kurtarışlarla Sarı-Lacivertliler'i şampiyonluk yarışının içinde tutan genç kaleci için bol sıfırlı teklifler beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

    GENK TALİP OLDU
    Fenerbahçe yönetimine önceki gün resmi teklif geldiği ancak bu teklifin Altay Bayındır için değil, başka bir kaleci için olduğu belirlendi. Belçika ekibi Genk'in Sarı-Lacivertliler'in Westerlo'da kiralık oynayan file bekçisi Berke Özer'e resmen talip olduğu ifade edildi.

    TEKLİF AZ BULUNDU
    Genk'in genç eldiven için 6 milyon Euro'luk teklif yaptığı ancak Fenerbahçe'nin bu rakamı çok az bulduğu öğrenildi.

        BERKE BELÇİKA'NIN EN BAŞARILI KALECİLERİNDEN
        Bu sezon Westerlo formasıyla harika bir performans sergileyen 20 yaşındaki Berke tam 7 maçta gol yemeyerek Belçika Ligi'nin en başarılı kalecilerinden biri oldu.

        F.BAHÇE'NİN DÜŞÜNCESİ ALTAY SONRASI KALEYİ EMANET ETMEK
        Fenerbahçe yönetimi, Altay Bayındır'ın olası Avrupa'ya transferi sonrası kaleyi Berke'ye emanet etmeyi düşünüyor.

        RAKAM YÜKSELİRSE PLANLAR DEĞİŞEBİLİR
        Bu nedenle başarılı file bekçisi için gelen teklif hiç düşünülmeden geri çevrildi. Ancak rakamın yükselmesi halinde Fenerbahçe'nin planlarının değişebileceği belirtiliyor.
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