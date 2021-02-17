GENK TALİP OLDU

Fenerbahçe yönetimine önceki gün resmi teklif geldiği ancak bu teklifin Altay Bayındır için değil, başka bir kaleci için olduğu belirlendi. Belçika ekibi Genk'in Sarı-Lacivertliler'in Westerlo'da kiralık oynayan file bekçisi Berke Özer'e resmen talip olduğu ifade edildi.