Bu sezon Fenerbahçe'nin en başarılı isimlerinden biri olan Altay Bayındır, Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer radarına girmeyi başardı. Yaptığı kurtarışlarla Sarı-Lacivertliler'i şampiyonluk yarışının içinde tutan genç kaleci için bol sıfırlı teklifler beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı.
GENK TALİP OLDU
Fenerbahçe yönetimine önceki gün resmi teklif geldiği ancak bu teklifin Altay Bayındır için değil, başka bir kaleci için olduğu belirlendi. Belçika ekibi Genk'in Sarı-Lacivertliler'in Westerlo'da kiralık oynayan file bekçisi Berke Özer'e resmen talip olduğu ifade edildi.
TEKLİF AZ BULUNDU
Genk'in genç eldiven için 6 milyon Euro'luk teklif yaptığı ancak Fenerbahçe'nin bu rakamı çok az bulduğu öğrenildi.