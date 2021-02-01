Süper Lig'in 22. haftasını lider tamamlayan Fenerbahçe, 23. haftada 2 Şubat Salı günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak.
Süper Lig'de oynadığı son 8 mücadelede 1 beraberlik ve 7 galibiyet alan sarı-lacivertliler, rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe, 23. haftaya 45 puanla lider giriyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.
Sarı-lacivertlilerde Gökhan'ın yanı sıra omzundaki sakatlığı atlatan ve son idmanda takımla çalışan Ferdi Kadıoğlu da teknik direktör Erol Bulut'un tercih etmesi durumunda kadroda yer alabilecek.