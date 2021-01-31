Fenerbahçe'ye Mesut Özil uyarısı: Performans almak istiyorlarsa...
Süper Lig'de ikinci devrenin ilk haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe, 1-0'lık skorla sahadan 3 puanla ayrıldı. Kritik Hatayspor ve Galatasaray maçları öncesi moral depolayan sarı-lacivertli ekibin performansını değerlendiren spor yazarları, dikkat çeken Mesut Özil uyarısında bulundu.
REHA KAPSAL - GÖZLEMCİ!
Fenerbahçe, Kayserispor karşısında iyi oynayıp farklı kazandıktan sonra "Rizespor maçında da bu performansı devam ettirecek mi?" diye soru işaretleri vardı. Zeminler aynı değildi. Rizespor maçında zeminin kötü ve ağır oluşu, ister istemez sarı-lacivertlilerinin oyununu etkiledi. Ama yalnız zeminin kötülüğünden bahsedip, Fenerbahçe'nin diğer eksikliklerini göz ardı etmemek lazım.
Oyunun ilk devresinde Fenerbahçe hemen hemen hiç pozisyon vermezken bir gol bulup, iki tane de gol kaçırdı. Buradaki temel oyun eksikliği, savunmada Caner'in, Szalai gibi sol ayağı kuvvetli, top tekniği iyi bir oyuncunun yanına gelip oyunu kurmaya çalışmaması gerekirdi. Daha fazla önde, derinlikte ve genişlikte top istemesi lazımdı.
Burada da ikili oyunları deneyip, daha birebir topla driplingle adam eksiltip hareketli ortalar deneyebilirdi. Çünkü rakip Rizespor topu Fenerbahçe'ye bırakıp, kendi yarı alanında sarı-lacivertlileri set hücumuna iten bir oyun anlayışıyla oynadı. Burada tabii ki yeri geldiğinde sol çizgide Samatta ve Thiam'la ikili oyunları tamamlayamayan iki oyuncu olduğundan gerekli hücum katkısını da sağlayamadılar.