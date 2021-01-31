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Fenerbahçe'ye Mesut Özil uyarısı: Performans almak istiyorlarsa...

Süper Lig'de ikinci devrenin ilk haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe, 1-0'lık skorla sahadan 3 puanla ayrıldı. Kritik Hatayspor ve Galatasaray maçları öncesi moral depolayan sarı-lacivertli ekibin performansını değerlendiren spor yazarları, dikkat çeken Mesut Özil uyarısında bulundu.

31.01.2021 10:01 - Son Güncelleme: 31.01.2021 10:01
Fenerbahçe'ye Mesut Özil uyarısı: Performans almak istiyorlarsa...

REHA KAPSAL - GÖZLEMCİ!

Fenerbahçe, Kayserispor karşısında iyi oynayıp farklı kazandıktan sonra "Rizespor maçında da bu performansı devam ettirecek mi?" diye soru işaretleri vardı. Zeminler aynı değildi. Rizespor maçında zeminin kötü ve ağır oluşu, ister istemez sarı-lacivertlilerinin oyununu etkiledi. Ama yalnız zeminin kötülüğünden bahsedip, Fenerbahçe'nin diğer eksikliklerini göz ardı etmemek lazım.

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Fenerbahçe'ye Mesut Özil uyarısı: Performans almak istiyorlarsa...

Oyunun ilk devresinde Fenerbahçe hemen hemen hiç pozisyon vermezken bir gol bulup, iki tane de gol kaçırdı. Buradaki temel oyun eksikliği, savunmada Caner'in, Szalai gibi sol ayağı kuvvetli, top tekniği iyi bir oyuncunun yanına gelip oyunu kurmaya çalışmaması gerekirdi. Daha fazla önde, derinlikte ve genişlikte top istemesi lazımdı.

Fenerbahçe'ye Mesut Özil uyarısı: Performans almak istiyorlarsa...

Burada da ikili oyunları deneyip, daha birebir topla driplingle adam eksiltip hareketli ortalar deneyebilirdi. Çünkü rakip Rizespor topu Fenerbahçe'ye bırakıp, kendi yarı alanında sarı-lacivertlileri set hücumuna iten bir oyun anlayışıyla oynadı. Burada tabii ki yeri geldiğinde sol çizgide Samatta ve Thiam'la ikili oyunları tamamlayamayan iki oyuncu olduğundan gerekli hücum katkısını da sağlayamadılar.

Fenerbahçe'ye Mesut Özil uyarısı: Performans almak istiyorlarsa...

Aynı şekilde Nazım ve Valencia ikilisi de hem teknik becerileri, hem de orta kaliteleri yüksek olmadığından ikili oyunlarda birbirlerine alan da açamadılar.

Fenerbahçe'ye Mesut Özil uyarısı: Performans almak istiyorlarsa...

Valencia güzel bir gol attı. Buna rağmen çizgi oyuncusu olarak yeterliliği tartışılır. Dar alan becerisi ve tekniği yok. Oyun bilgisi de zayıf. Samatta da aynı şekilde. Bir tek zaman zaman performans veren Thiam, hücumda etkisini hissettiriyor.