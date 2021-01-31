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    • 31.01.2021 22:35
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    , Medipol 'in milli futbolcusu 'yi kadrosuna kattı

    Yılın transfer savaşında müthiş bir heyecan yaşandı. ve , ’yi kadrosuna katmak için tüm kozlarını oynadı. Galatasaray'a gitmek için ısrar edince devreye girdi. Fenerbahçe, Medipol 'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'yi KAP'a bildirdi.

    takvim.com.tr
    İrfan Kadıköy yolunda

    Fenerbahçe geçtiğimiz gün yaptığı 12 milyon Euro+Tolga Ciğerci+Deniz Türüç+1 milyon Euro bonus teklifiyle Başakşehir'i ikna etmişti. Dün Galatasaray'ın yaptığı 7.5 milyon Euro ve Linnes teklifinin ardından Sarı-Laciverliler'den çok flaş bir hamle geldi.

    EMRE YÜZ YÜZE İKNA ETTİ

    Sportif direktör Emre Belözoğlu az önce Başakşehir Fatih Terim Stadı'na giderek İrfan Can ile bir araya geldi. Belözoğlu ilk olarak yıldız futbolcuyla telefonda görüştü ve inadını belirli bir oranda kırdı. Belözoğlu ardından da milli futbolcuyla yüz yüze pazarlıklara başladı.

    Fenerbahçe kısa süre içinde transferi bitirdi ve KAP açıklaması yaptı. İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de...

    Eğer Emre Belözoğlu, İrfan'ı ikna edemezse bu kez gözler Galatasaray'a çevrilecek.

    Öte yandan Fenerbahçe Spor Kulubü twitter hesabından fincanda kahve görseli paylaştı.

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