Fenerbahçe, bu akşam Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen. Ligde oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanan, 1'inde ise berabere kalan sarılacivertliler sezonun ikinci yarısına galibiyetle start vermek istiyor.
Kanarya kazanırsa maç fazlasıyla Beşiktaş'ı geçip liderliğe yükselecek. İlk yarıda Rize'de oynanan mücadeleden 2-1 galip ayrılan Fenerbahçe, yeşil-mavililere 4 maçtır puan vermiyor.
İki takım ligde 39 kez karşılaştı. Fenerbahçe 24, Rizespor 7 galibiyet aldı. 8 karşılaşma berabere bitti. İstanbul'daki karşılaşmalarda Fenerbahçe galibiyetlerde 14-2 önde.