7 EKSİK VAR

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Marcel Tisserand, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu, Sadık ve Gökhan Gönül ile ameliyat olan Perotti, Çaykur Rizespor karşısında forma giymeyecek. Henüz hazır olmayan yeni transfer Mesut Özil de kadroya alınmadı.