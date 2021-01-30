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    • 30.01.2021 11:17
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    • 30.01.2021 11:17
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    'de Erol Bulut ilk 11 kararını verdi! Osayi 'a karşı oynayacak mı?

    Süper Lig'de 22. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Ligin 22. haftasında sahasında 'u konuk edecek. Kanarya'nın hedefi dev transferlerin ardından ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak. Henüz hazır olmayan yeni transfer Mesut Özil'in kadroya alınmadığı karşılaşmada diğer transfer Osayi'nin yer alıp almayacağı merak konusu oldu. İşte Bulut'un Çaykur Rizespor karşısındaki ilk 11 tercihi.

    Bulut'tan sürpriz tercih! Osayi Rize'ye karşı oynayacak mı?

    Fenerbahçe, bu akşam Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen. Ligde oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanan, 1'inde ise berabere kalan sarılacivertliler sezonun ikinci yarısına galibiyetle start vermek istiyor.

    Kanarya kazanırsa maç fazlasıyla Beşiktaş'ı geçip liderliğe yükselecek. İlk yarıda Rize'de oynanan mücadeleden 2-1 galip ayrılan Fenerbahçe, yeşil-mavililere 4 maçtır puan vermiyor.

    İki takım ligde 39 kez karşılaştı. Fenerbahçe 24, Rizespor 7 galibiyet aldı. 8 karşılaşma berabere bitti. İstanbul'daki karşılaşmalarda Fenerbahçe galibiyetlerde 14-2 önde.

        7 EKSİK VAR
        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Marcel Tisserand, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu, Sadık ve Gökhan Gönül ile ameliyat olan Perotti, Çaykur Rizespor karşısında forma giymeyecek. Henüz hazır olmayan yeni transfer Mesut Özil de kadroya alınmadı.

        VALENCIA SINIRDA!
        Sarı kart ceza sınırında yer alan Enner Valencia bugün de kart görmesi durumunda Hatay deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

        OSAYI RİZE'YE KARŞI OYNAYACAK MI?
        Rize karşısına, Kayseri'yi yenen on birle çıkmayı düşünen Erol Bulut, yeni transfer Osayi-Samuel'i de maç kadrosuna alacak.


            İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER

            FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Szalaı, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta

            ÇAYKUR. RİZESPOR: Zafer, Onur, Selİm, Meriah, Melnjak, Djokovıc, Michalak, Doğan, Donsah, Sabo, Samudıo

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