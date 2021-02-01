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    • 01.02.2021 14:23
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    • 01.02.2021 14:23
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    derbisi ne zaman, saat kaçta? FB GS maçı ayın kaçında oynanacak?

    derbisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Lig'in 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. hafta maçlarının programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Böylece ve 'ın karşı karşıya geleceği tarih belli oldu. Böylece Fenerbahçe Galatasaray derbisinin oynanacağı tarih de netlik kazandı. Peki, , saat kaçta? FB GS maçı ayın kaçında oynanacak? İşte merak edilenler...

    Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?

    Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta sorusunun yanıtı futbolseverler tarafından heyecanla araştırılıyor. Süper Lig'in 24. hafta maç programının duyurulmasıyla birlikte futbolseverlerin merak ettiği sorular yanıt bulmuş oldu. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? FB GS maçı ayın kaçında oynanacak? İşte karşılaşma dair bilgiler...

    FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

    Fenerbahçe ve Galatasaray 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

    İşte Süper Lig'de maç programları;

    23. HAFTA

    2 Şubat Salı

    16.00 Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Antakya Atatürk)

    19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

    19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)

    3 Şubat Çarşamba

    13.30 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni 4 Eylül)

    16.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)

    19.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

    19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

    4 Şubat Perşembe

    16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)

    19.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)

        24. HAFTA

        6 Şubat Cumartesi

        13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

        16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)

        16.00 Medipol Başakşehir-Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

        19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

        7 Şubat Pazar

        13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hes Kablo Kayserispor (Erzurum Kazım Karabekir)

        16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

        16.00 Yukatel Denizlispor-Fraport TAV Antalyaspor (Denizli Atatürk)

        19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)

        MESUT ÖZİL ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

        Diğer taraftan, Fenerbahçe'nin Arsenal'den kadrosuna kattığı ve yarın imza töreni düzenleyeceği Mesut Özil, maç eksiğini kapatmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Takıma dahil olduğu günden beri çalışmalarını aksatmayan yıldız futbolcu, Kayserispor mücadelesi öncesinde bile bireysel antrenmanını gerçekleştirdi.

            Ligin ikinci yarısında hazır olması beklenen Özil'in daha fazla maç kaçırmadan sahaya çıkması bekleniyor. Teknik direktör Erol Bulut'un en önemli silahı olacak başarılı futbolcunun Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarının ardından Galatasaray derbisinde sahne alması planlanıyor.

            FENERBAHÇE, İLK YARIYI PAS REKORU VE 42 PUANLA BİTİRDİ

            Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk yarısını 42 puanla, lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2'nci sırada tamamladı.

            Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ilk yarısı dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Bu sene koronavirüs salgını sebebiyle sıkışık fikstürde oynanan ligin ilk yarısını Beşiktaş 44 puanla zirvede bitirirken, Fenerbahçe ise 42 puanla 2'nci sırada tamamladı. Maç başı 2.1 puan ortalaması yakalayan sarı-lacivertli ekip, 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi ile yoluna devam etti.

            Ligde üst üste aldığı 5 galibiyetin ardından Demir Grup Sivasspor deplasmanından 1 puanla dönen sarı-lacivertli ekip, dün sahasında oynadığı Hes Kablo Kayserispor maçından galip ayrıldı. Fenerbahçe, ligde ilk yarı perdesini teknik direktör Erol Bulut'un planladığı şekilde kapatamasa da, genç teknik adam, "5-6 puan daha alabilirdik ama maalesef öyle olmadı. Geri kalan maçlarda bunu telafi edip istediğimiz hedefte oluruz" diyerek ikinci yarıda olumlu tablonun süreceğinin de sinyallerini verdi.
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