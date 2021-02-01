Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta sorusunun yanıtı futbolseverler tarafından heyecanla araştırılıyor. Süper Lig'in 24. hafta maç programının duyurulmasıyla birlikte futbolseverlerin merak ettiği sorular yanıt bulmuş oldu. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? FB GS maçı ayın kaçında oynanacak? İşte karşılaşma dair bilgiler...
FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe ve Galatasaray 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
İşte Süper Lig'de maç programları;
23. HAFTA
2 Şubat Salı
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Antakya Atatürk)
19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)
3 Şubat Çarşamba
13.30 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)
4 Şubat Perşembe
16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)