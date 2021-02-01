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    • 01.02.2021 14:45
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    'de ocak ayının en değerli oyuncusu oldu

    Beko son haftalarda 'nde () üst üste aldığı galibiyetlerle play-off yolunda yeniden iddialı konuma geldi. Fenerbahçe Beko'da forma giyen ise THY Avrupa Ligi'nde ocak ayının en değerli oyuncusu oldu.

    Euroleague'de ocak ayının en değerli oyuncusu belli oldu

    Beko'nun Çek cusu , 'nde ocak ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

    Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Vesely, sarı-lacivertli ekibin 6 maçını da kazandığı ocak ayında sergilediği performansla en değerli oyuncu ödülüne layık görüldü.

    Kariyerinde 3. kez ayın MVP'si unvanına erişen 30 yaşındaki pivot, geçen ay 23,2 verimlilik puanı, 16 sayı, 5,5 ribaunt, 2,8 asist ve 1,4 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti.

    Vesely, sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde son 8 maçını da kazanarak 8. sıraya yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.

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    Haberler Spor Euroleague'de ocak ayının en değerli oyuncusu Jan Vesely oldu