FATİH TERİM: İNŞALLAH BU SÜREÇ LEHİNE İŞLEYECEK

Fatih Terim de hastanede tedavisi süren Elabdellaoui'yi ziyaret edip görüştü. Ziyaretin ardından hastanenin önünde basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Terim, şunları söyledi: "Galatasaray Kulübü ve bizler, onun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kendisine de mücadele etmesini, bunu yenebileceğini söyledim. Dünden bu tarafa biraz daha iyi veya biz öyle görmek istiyoruz. Çok kolay bir şey değil. Bu bir süreç. İnşallah bu süreç onun lehine işleyecek. Ancak kolay bir hadise atlatmadı. Tüm futbolseverlerin iyi dileklerine ve dualarına ihtiyacı var. Ailesi ve kendi adına büyük talihsizlik ama yaşam içinde olan bu hadiselere göğüs gereceğiz."