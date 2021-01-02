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    • Spor
    • 02.01.2021 Gazete
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    bdellaoui'nin yaşadığı kaza herkeste çok derin bir üzüntü yarattı! Talihsiz olayın perde arkasından bir dram çıktı!

    Yılın son saatlerinde bdellaoui’nin yaşadığı kaza gündemi sarstı. Norveçli futbolcu evindeki havai fişek patlaması sonrası yüzünden ağır şekilde yaralandı. Herkeste çok derin bir üzüntü yaratan talihsiz kazanın perde arkasından ise adeta bir dram çıktı.

    Yürek dağlayan patlama

    Yılın son saatlerinde Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı kaza gündemi sarstı. Norveçli futbolcu evindeki havai fişek patlaması sonrası yüzünden ağır şekilde yaralandı. Herkeste çok derin bir üzüntü yaratan talihsiz kazanın perde arkasından ise adeta bir dram çıktı.

    MUTLU ETMEK İSTEDİ AMA


    Üç çocuk sahibi olan Omar Elabdellaoui'nin, down sendromlu olan 5 yaşındaki büyük oğlu İbrahim'i mutlu etmek için yılbaşında havai fişek patlatmaya karar verdiği öğrenildi.

    ÇOCUKLARIN UYKUSU GELİNCE


    Çocukların     uykusu gelince kutlamanın 21.00'de yapıldığı belirlendi. Ama fişekler çocuklara doğru patlayınca Omar'ın kendisini adeta siper ettiği için ağır yaralandığı ifade edildi.

    İBRAHİM'E ÇOK DÜŞKÜN


    Omar'ın özellikle down sendromlu İbrahim'e çok düşkün olduğu belirtiliyor. Norveçli futbolcunun çocuğuna hastalığını hissettirmemek için büyük bir çaba harcadığı ifade ediliyor.

    'MÜKEMMEL' BİR BABA


    Çevresindeki herkes tarafından "mükemmel baba" olarak tanımlanan Omar Elabdellaoui'nin yılbaşı gecesi yaşadığı talihsiz kaza futbol dünyasında çok derin bir üzüntü yarattı.

    FUTBOL HAYATI TEHLİKEDE


    Yaşanan talihsiz kaza sonrasında Omar Elabdellaoui'nin tedavisi hastanede sürüyor. Norveçli futbolcunun iki gözünde de görme kaybı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Vedat Kaya, "Sol gözü diğerine göre daha hasarlı. Yeniden operasyonlar yapacağız ancak gününü henüz kararlaştırmadık. Temizlik işlemi yaptık, gözdeki materyalleri temizledik. Yeniden operasyonlar yapacağız ancak gününü henüz kararlaştırmadık" diye konuştu. Omar Elabdellaoui'nin futbol hayatının tehlikede olduğu da gelen bilgiler arasında.

    TÜM PLANLAR ALT ÜST OLDU


    Omar'ın geçirdiği kaza, G.Saray'ın ara transfer planlarını da çok olumsuz etkileyecek. Tedavinin seyrine göre Norveçli yıldızın sözleşmesinin dondurulması gündemde. Yönetim bu durumda sağ bek transferini gündeme alacak.

    ÇOCUKLARINI MUTLU ETMEK İSTEDİ


    Terim, Omar'ı ziyaretinin ardından açıklama yaptı. Terim, "Çocuklarını mutlu etmek istedi. Başka taraftan bakmıyoruz. İnançlı bir çocuk. İnşallah sağlığına kavuşur" dedi.

    UMUT ETMEYİ KESMEMELİYİZ


    Başkan Mustafa Cengiz, Omar'ı hastanede ziyaret etti. Cengiz, "İyiye doğru gidiş var. En kötü durumda bile umut etmeyi kesmemeliyiz. 1-2 hafta beklememiz gerekiyor sanırım" dedi.
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    Haberler Spor Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı kaza herkeste çok derin bir üzüntü yarattı! Talihsiz olayın perde arkasından bir dram çıktı!