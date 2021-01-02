FUTBOL HAYATI TEHLİKEDE



Yaşanan talihsiz kaza sonrasında Omar Elabdellaoui'nin tedavisi hastanede sürüyor. Norveçli futbolcunun iki gözünde de görme kaybı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Vedat Kaya, "Sol gözü diğerine göre daha hasarlı. Yeniden operasyonlar yapacağız ancak gününü henüz kararlaştırmadık. Temizlik işlemi yaptık, gözdeki materyalleri temizledik. Yeniden operasyonlar yapacağız ancak gününü henüz kararlaştırmadık" diye konuştu. Omar Elabdellaoui'nin futbol hayatının tehlikede olduğu da gelen bilgiler arasında.