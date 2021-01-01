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SON DAKİKA! Omar Elabdellaoui'nin gözü nasıl? Galatasaraylı Omar'ın son durumu ne? Abdurrahim Albayrak'tan son açıklama

Süper Lig'de son haftalarda sergilediği başarılı performanslarla 2020'yi lider kapatan Galatasaray, yeni yıla girerken üzücü bir haberle sarsıldı. Sezon başında sarı-kırmızılı takıma transfer olan Norveçli Omar Elabdellaoui, evinde yılbaşı kutlaması sırasında üzücü bir kaza geçirdi. Gelen bilgilere göre Elabdellaoui'nin elinde havai fişek patladığı ve yüzünün yaralandığı bildirildi. Norveçli yıldız apar topar hastaneye kaldırılırken, gözünde görme kaybı olabileceği açıklandı. Hastaneye giden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yaptığı ilk açıklamada oyuncunun sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi ve sosyal medyaya sızdırılan fotoğrafa isyan etti. İşte Omar Elabdellaoui'nin son durumuna ilişkin bilgiler...

01.01.2021 11:36 - Son Güncelleme: 01.01.2021 12:01
SON DAKİKA! Omar Elabdellaoui'nin gözü nasıl? Galatasaraylı Omar'ın son durumu ne? Abdurrahim Albayrak'tan son açıklama

Sezon başında Yunanistan'ın Olympiakos ekibinden ayrılarak Galatasaray'ın yolunu tutan Omar Elabdellaoui, yeni yıla girerken çok talihsiz bir kaza geçirdi. Evinde yaptığı yeni yıl kutlaması sırasında elinde havai fişek patlayan Norveçli yıldızın, yüzünde yanıklar oluştu. Gözünden yaralanan yıldız ismin hayati tehlikesi bulunmadığı ve bilincinin açık olduğu belirtilirken, görme kaybı yaşayıp yaşamayacağı yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak. Yaşanan şok gelişme sonrası Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve TFF Galatasaray ve Omar için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da olay sonrası sosyal medyaya sızdırılan fotoğrafa isyan etti. İşte Galatasaray'ın yıldızı Omar Elabdellaoi'nin son durumuna ilişkin yeni gelişmeler...

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SON DAKİKA! Omar Elabdellaoui'nin gözü nasıl? Galatasaraylı Omar'ın son durumu ne? Abdurrahim Albayrak'tan son açıklama

Galatasaray'ın yıldız sağ beki Omar Elabdellaoui, Büyükçekmece'de bulunan evinde yılbaşı kutlaması sırasında yaşanan havai fişek patlamasında yaralandı. 29 yaşındaki futbolcu hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA! Omar Elabdellaoui'nin gözü nasıl? Galatasaraylı Omar'ın son durumu ne? Abdurrahim Albayrak'tan son açıklama

Evinde yılbaşı partisi veren Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, havai fişeğin elinde tuttuğu sırada patlaması nedeniyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA! Omar Elabdellaoui'nin gözü nasıl? Galatasaraylı Omar'ın son durumu ne? Abdurrahim Albayrak'tan son açıklama

Olay, Karaağaç Mahallesi Sırtköy Bulvarı No:33 Toskana Vadisi sitesi Villalarında meydana geldi. Omar Elabdellaoui, yılbaşını kutlamak için havafişek düzeneği kurduğu esnada havafişeğin patlaması sonucu elinden ve yüzünden yaralandı.

SON DAKİKA! Omar Elabdellaoui'nin gözü nasıl? Galatasaraylı Omar'ın son durumu ne? Abdurrahim Albayrak'tan son açıklama

Bahçelievler'de özel bir hastaneye kaldırılan futbolcunun patlama sonucu yüzünden yaralandığını hayati tehlikesinin olmadığını belirtilirken, 29 yaşındaki futbolcuda görme kaybı olabileceği belirtildi.

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