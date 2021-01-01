SON DAKİKA! Omar Elabdellaoui'nin gözü nasıl? Galatasaraylı Omar'ın son durumu ne? Abdurrahim Albayrak'tan son açıklama
Süper Lig'de son haftalarda sergilediği başarılı performanslarla 2020'yi lider kapatan Galatasaray, yeni yıla girerken üzücü bir haberle sarsıldı. Sezon başında sarı-kırmızılı takıma transfer olan Norveçli Omar Elabdellaoui, evinde yılbaşı kutlaması sırasında üzücü bir kaza geçirdi. Gelen bilgilere göre Elabdellaoui'nin elinde havai fişek patladığı ve yüzünün yaralandığı bildirildi. Norveçli yıldız apar topar hastaneye kaldırılırken, gözünde görme kaybı olabileceği açıklandı. Hastaneye giden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yaptığı ilk açıklamada oyuncunun sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi ve sosyal medyaya sızdırılan fotoğrafa isyan etti. İşte Omar Elabdellaoui'nin son durumuna ilişkin bilgiler...
Sezon başında Yunanistan'ın Olympiakos ekibinden ayrılarak Galatasaray'ın yolunu tutan Omar Elabdellaoui, yeni yıla girerken çok talihsiz bir kaza geçirdi. Evinde yaptığı yeni yıl kutlaması sırasında elinde havai fişek patlayan Norveçli yıldızın, yüzünde yanıklar oluştu. Gözünden yaralanan yıldız ismin hayati tehlikesi bulunmadığı ve bilincinin açık olduğu belirtilirken, görme kaybı yaşayıp yaşamayacağı yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak. Yaşanan şok gelişme sonrası Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve TFF Galatasaray ve Omar için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da olay sonrası sosyal medyaya sızdırılan fotoğrafa isyan etti. İşte Galatasaray'ın yıldızı Omar Elabdellaoi'nin son durumuna ilişkin yeni gelişmeler...