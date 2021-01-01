SON DAKİKA! Omar Elabdellaoui'nin gözü nasıl? Galatasaraylı Omar'ın son durumu ne? Abdurrahim Albayrak'tan son açıklama

Sezon başında Yunanistan'ın Olympiakos ekibinden ayrılarak Galatasaray'ın yolunu tutan Omar Elabdellaoui, yeni yıla girerken çok talihsiz bir kaza geçirdi. Evinde yaptığı yeni yıl kutlaması sırasında elinde havai fişek patlayan Norveçli yıldızın, yüzünde yanıklar oluştu. Gözünden yaralanan yıldız ismin hayati tehlikesi bulunmadığı ve bilincinin açık olduğu belirtilirken, görme kaybı yaşayıp yaşamayacağı yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak. Yaşanan şok gelişme sonrası Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve TFF Galatasaray ve Omar için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da olay sonrası sosyal medyaya sızdırılan fotoğrafa isyan etti. İşte Galatasaray'ın yıldızı Omar Elabdellaoi'nin son durumuna ilişkin yeni gelişmeler...