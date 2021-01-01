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    • 01.01.2021 23:10
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    ler, 'nin dünya yıldızı ile ilgilendiğini duyurdu

    Özil için kollar sıvandı. 'nin, 'in savunma oyuncusu 'un i için ile yarıştığı ve sarı-lacivertlilerin ile de ilgilendiği açıklandı. Yunan savunma oyuncunun, takımdan ayrılma ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtildi. İşte Fenerbahçe ve Mesut Özil transferi hakkındaki son gelişmeler...

    İngilizler Fener'i duyurdu: Mesut Özil...

    Fenerbahçe yönetimi, sezon başında yapılan 18 takviyeye karşın savunmada sorunların devam etmesinin ardından stoper transeri için harekete geçti.

    Sarı-lacivertlilerin, Arsenal'in kadro dışı bıraktığı ve kulübüyle sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Sokratis ile ilgilendiği ortaya çıkmıştı.

    İNGİLİZLER YENİ GELİŞMELERİ DUYURDU

    İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan habere göre; Arteta'nın kadroda düşünmediği Sokratis için Fenerbahçe ve Napoli devreye girdi.

    Haberde; Arsenal'in Sokratis'i bu transfer döneminde elden çıkarmak istediği belirtildi.

    MESUT ÖZİL'İ DE İSTİYORLAR

    Ayrıca Fenerbahçe'nin bir süredir Mesut Özil'i kadrosuna katmak istediği, bu sayede iki takım arkadaşının birlikte Türkiye'ye gidebileceği vurgulandı.

    SOKRATIS VE MESUT ÖZİL KADRO DIŞI

    İngiliz temsilcisinin hocası Mikel Arteta'nın, Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bıraktığı Sokratis'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
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    Haberler Spor İngilizler, Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil ile ilgilendiğini duyurdu