Fenerbahçe yönetimi, sezon başında yapılan 18 takviyeye karşın savunmada sorunların devam etmesinin ardından stoper transeri için harekete geçti.
Sarı-lacivertlilerin, Arsenal'in kadro dışı bıraktığı ve kulübüyle sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Sokratis ile ilgilendiği ortaya çıkmıştı.
İNGİLİZLER YENİ GELİŞMELERİ DUYURDU
İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan habere göre; Arteta'nın kadroda düşünmediği Sokratis için Fenerbahçe ve Napoli devreye girdi.
Haberde; Arsenal'in Sokratis'i bu transfer döneminde elden çıkarmak istediği belirtildi.
MESUT ÖZİL'İ DE İSTİYORLAR
Ayrıca Fenerbahçe'nin bir süredir Mesut Özil'i kadrosuna katmak istediği, bu sayede iki takım arkadaşının birlikte Türkiye'ye gidebileceği vurgulandı.
SOKRATIS VE MESUT ÖZİL KADRO DIŞI
İngiliz temsilcisinin hocası Mikel Arteta'nın, Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bıraktığı Sokratis'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.