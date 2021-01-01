





Sağlık bakanımıza teşekkür ederim. Bu aşamada çok şey söylemek istemiyorum. Bir Latin atasözü der ki 'Hasta yataktayken her şey ikinci plandadır.' Türk kamuoyunun bu futbolcumuza desteğinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.



