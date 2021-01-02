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Rüştü Reçber ve Işıl Reçber'in kızı Tuana yıllar sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe efsanesinin kızı Tuana güzelliğiyle dikkat çekti

Hem Milli takımın hem Fenerbahçe'nin efsanelerinden biri olan, bir dönem Barcelona forması giyen Rüştü Reçber ve son olarka Kuaförüm Sensin adlı yarışmada yer alan eşi Işıl Reçber'in kızlara Tuana yıllar sonra ortaya bir çıktı, pir çıktı. Çiftin Amerika Boston Üniversitesi'nde genetik biyoloji eğitimi alan 19 yaşındaki kızı Tuana Reçber, yeni yıla ailesiyle birlikte girdi. Yıllar sonra ortaya çıkan Tuana Reçber, süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

02.01.2021 13:45 - Son Güncelleme: 02.01.2021 13:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





