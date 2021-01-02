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Rüştü Reçber ve Işıl Reçber'in kızı Tuana yıllar sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe efsanesinin kızı Tuana güzelliğiyle dikkat çekti

Hem Milli takımın hem Fenerbahçe'nin efsanelerinden biri olan, bir dönem Barcelona forması giyen Rüştü Reçber ve son olarka Kuaförüm Sensin adlı yarışmada yer alan eşi Işıl Reçber'in kızlara Tuana yıllar sonra ortaya bir çıktı, pir çıktı. Çiftin Amerika Boston Üniversitesi'nde genetik biyoloji eğitimi alan 19 yaşındaki kızı Tuana Reçber, yeni yıla ailesiyle birlikte girdi. Yıllar sonra ortaya çıkan Tuana Reçber, süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

02.01.2021 13:45 - Son Güncelleme: 02.01.2021 13:45
Rüştü Reçber ve Işıl Reçber'in kızı Tuana yıllar sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe efsanesinin kızı Tuana güzelliğiyle dikkat çekti

Son olarak Kuaförüm Sensin yarışmasında jüri olan Işıl Reçber ile eski milli kaleci Rüştü Reçber'in kızları Tuana Reçber güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. Işıl Reçber ile Rüştü Reçber çiftinin 19 yaşındaki kızı Tuana Reçber, yeni yıla ailesiyle birlikte girdi.

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Rüştü Reçber ve Işıl Reçber'in kızı Tuana yıllar sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe efsanesinin kızı Tuana güzelliğiyle dikkat çekti

Yıllar sonra ortaya çıkan Tuana Reçber, süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte başta Rüştü Reçber olmak üzere ünlülerin çocukları.

Rüştü Reçber ve Işıl Reçber'in kızı Tuana yıllar sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe efsanesinin kızı Tuana güzelliğiyle dikkat çekti

MEHMET YALÇINKAYA VE ÇOCUKLARI

Rüştü Reçber ve Işıl Reçber'in kızı Tuana yıllar sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe efsanesinin kızı Tuana güzelliğiyle dikkat çekti

Mehmet Yalçınkaya ve kızı Sude

Rüştü Reçber ve Işıl Reçber'in kızı Tuana yıllar sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe efsanesinin kızı Tuana güzelliğiyle dikkat çekti
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