Zamanın 29 yaşındaki oyuncu lehine işleyeceğini vurgulayan Fatih Terim, "Birkaç günlük analizler, doktorların testleri onun lehine işleyecektir. Güçlü bir bünyesi var. İnançlı bir çocuk. Allah hepimizin yardımcısı olsun. İnşallah bir an evvel sağlığına kavuşur. Galatasaray oyuncusunu hiçbir yerde kaybetmek istemez ama böyle bir hadisede de 'Talihsizliğe bak. Oyuncumuz eksildi.' demez. Bizim için insan sağlığı, her türlü başarıdan ve sıralamadan önemlidir. Onun sağlığına kavuşması bizim için yeterlidir. Onun eksikliğini hissediyoruz. Yoksa başka bir şeyi düşünmüyoruz. Açıkçası dünden beri iyi değiliz." ifadelerini kullandı.

Son dönemde camia olarak zor sakatlıklar ve sağlık sorunlarıyla mücadele ettiklerinin hatırlatılıp, ruh halinin nasıl olduğunun sorulması üzerine Terim, şöyle konuştu: