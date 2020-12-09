Olanların UEFA düzenlemelerinde daha önce hiç öngörülmemiş bir şey olduğu ve iki takım oyuncularını da sahayı terk etmeye ikna edecek nitelikte bir durum olduğu belirtilirken, "Avrupa'nın en önemli futbol karşılaşması için örnek ve tarihi davranış." ifadesi kullanıldı.