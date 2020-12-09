SON DAKİKA: PSG-Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık yapan hakem Coltescu'dan skandal savunma

Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu.
WEBO'YA KIRMIZI KART
Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı.
PİERRE WEBO IRKÇI SÖYLEMLERE MARUZ KALDI
Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı.
OYUN UZUN SÜRE DURDU
Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu.
DEMBA BA AYAR VERDİ
4'üncü hakem Sebastian Coltescu'nun üzerine yürüyen Demba Ba, hakeme, "Hiç bir zaman 'bu beyaz adam' diye belirtmiyorsun, 'bu adam' diye hitap ediyorsun. O zaman niye Webo'dan 'bu siyah adam' diye bahsediyorsun?" sözleriyle tepki gösterdi. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da 4. hakeme, "Sen ırkçı mısın" sözüyle tepki gösterdi.
TEMSİLCİMİZ SAHAYI TERK ETTİ
Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti.
PSG'Lİ FUTBOLCULAR DA DESTEK VERDİ
Mbappe, Başakşehir'li futbolcuların sahayı terk etmesine destek oldu ve takım arkadaşlarını da sahayı terk etmeleri için teşvik etti.
MBAPPE: BİZ BU ADAMLA OYNAYAMAYIZ
PSG'li Mbappe'nin, Webo'ya ırkçı saldırıda bulunan 4. hakem için "Biz bu adamla oynayamayız" dediği belirtildi.
HAKEM KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU
4. hakemin UEFA'ya yaptığı ilk savunmada "Ben negro değil, negru dedim. Rumence'de negru, siyah adam demek. Kendisine hakarette bulunmadım" sözleriyle kendini aklamaya çalıştığı öğrenildi.
GÜMÜŞDAĞ REST ÇEKTİ
Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, yaptığı açıklamada "4. hakem sahadan çekilirse maça devam etme kararımız var. Eğer 4. hakem maça çıkarsa biz sahada olmayacağız." diye konuştu.
İstanbul Başakşehir Kulübü, Paris Saint-Germain karşılaşmasında sahaya çıkmama kararı aldı. Kafile, otele döndü.
KARŞILAŞMA BUGÜN OYNANACAK
Karşılaşma çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek. UEFA'nın yeni bir hakem dörtlüsü göndereceği öğrenildi.
BAŞAKŞEHİR'DEN ANINDA PAYLAŞIM GELDİ
İstanbul Başakşehir'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irkçılığa hayır" ifadeleri yer aldı.
KULÜPLERDEN DESTEK GELDİ
Başakşehir'in sahadan çekilmesinin ardından Türk kulüpleri sosyal medya hesplarından yanındayız mesajları paylaştı.
PSG'DEN TEPKİ
Paris Saint-Germain Kulübü, Webo'ya yapılan ırkçılık sonrasında yaptığı açıklamada, "Her türlü ırkçılık, Paris Saint-Germain, Başkanı, personeli ve oyuncularının değerlerine aykırıdır" ifadelerini kullandı.