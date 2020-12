THE NEW YORK TİMES: IRKÇILIK YÜZÜNDEN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI ERTELENDİ

"Irkçılık yüzünden Şampiyonlar Ligi maçı ertelendi" başlığıyla haberini sunan ABD basınından The New York Times, "Hakemin ırkçılık içerikli söylemlerinin ardından PSG ve Medipol Başakşehirli oyuncular stada çıkmayı reddetti. Demba Ba'nın Coltescu'ya, 'Beyaz insan demiyorsun. Yalnızca insan diyorsun. Peki neden siyah bir insandan bahsederken, ona siyah insan diyorsun?' sorusunu yöneltmesi, öne çıkarıldı.