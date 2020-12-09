Futbolcuların sahayı terk etmesine ve maçın ertelenmesine yol açan konuşmaları deşifre eden Marca, PSG'li futbolculardan Kylian Mbappe ve Neymar'ın da Medipol Başakşehir'in tepkisine destek verdiğini vurguladı.

L'EQUİPE BIKTIK ARTIK!

Fransa basınından L'Equipe, "Bıktık artık!" başlıklı haberinde Medipol Başakşehir'de forma giyen Demba Ba'nın dördüncü hakeme "Neden zenci diyorsun?" cümlesini defalarca tekrarladığını hatırlatarak, "Takımların sahaya çıkmama kararı almasının ardından iki saat boyunca gerçek olamayacak bir atmosfer yaşandı. Maçın ertelenmesi, beklenen sondu. Futbol olarak adlandırılabilecek bir şey kalmamıştı ve bu maç, tarihe geçti." değerlendirmesinde bulunuldu.