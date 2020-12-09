Christian Luyindama bu sezon 8'i lig, 2'si Avrupa olmak üzere 10 maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. Neftçi Bakü maçında ağları sarstı.

Galatasaray'la bu sezon 14 maça çıkan Marcao, UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve play-off turunda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.