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SON DAKİKA: PSG - Başakşehir maçının skandalı hakemi Sebastian Coltescu'yla ile ilgili şoke eden gerçek!

Son dakika haberine göre, PSG- Başakşehir karşılaşmasının 4. hakemi Coltescu'nun İstanbul ekibinin yardımcı antrenörü Webo'ya ırkçı ifade kullanması nedeniyle iki takım da sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti. Skandalın ardından ırkçı söylemde bulunan Rumen hakem Coltescu'yla ile ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı.

09.12.2020 09:24 - Son Güncelleme: 09.12.2020 09:24
SON DAKİKA: PSG - Başakşehir maçının skandalı hakemi Sebastian Coltescu'yla ile ilgili şoke eden gerçek!

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.

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SON DAKİKA: PSG - Başakşehir maçının skandalı hakemi Sebastian Coltescu'yla ile ilgili şoke eden gerçek!

Maçın 17. dakikasında Webo'nun bir pozisyon sonrası hakeme itirazda bulunmasının ardından dördüncü hakem tarafından ırkçı söyleme maruz kaldı.

SON DAKİKA: PSG - Başakşehir maçının skandalı hakemi Sebastian Coltescu'yla ile ilgili şoke eden gerçek!

SOYUNMA ODASINA GİTTİLER
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk bunun üzerine dördüncü hakeme tepki gösterdi. Medipol Başakşehir, bu olayın ardından sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.

SON DAKİKA: PSG - Başakşehir maçının skandalı hakemi Sebastian Coltescu'yla ile ilgili şoke eden gerçek!


UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Webo'ya ırkçı söylemde bulunması ve Medipol Başakşehir'in maçtan çekilmesini değerlendirdi.

SON DAKİKA: PSG - Başakşehir maçının skandalı hakemi Sebastian Coltescu'yla ile ilgili şoke eden gerçek!

Yardımcı, yaptığı açıklamada, "Dördüncü hakemin Webo'yu 'Negro' diye çağırması kabul edilir bir durum değil. Başakşehir, tepki göstermekte haklı. Hiç onaylamadığımız gelişmeler. Irkçılık, UEFA'nın da üzerinde durduğu bir durum. Maalesef yaşanmaması gerekiyordu ama yaşandı. Ancak maç birazdan başlayacak. Önemli olan maçın başlaması." diye konuştu.

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