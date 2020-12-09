SON DAKİKA: PSG - Başakşehir maçının skandalı hakemi Sebastian Coltescu'yla ile ilgili şoke eden gerçek!
Son dakika haberine göre, PSG- Başakşehir karşılaşmasının 4. hakemi Coltescu'nun İstanbul ekibinin yardımcı antrenörü Webo'ya ırkçı ifade kullanması nedeniyle iki takım da sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti. Skandalın ardından ırkçı söylemde bulunan Rumen hakem Coltescu'yla ile ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı.
09.12.2020 09:24
- Son Güncelleme: 09.12.2020 09:24
Yardımcı, yaptığı açıklamada, "Dördüncü hakemin Webo'yu 'Negro' diye çağırması kabul edilir bir durum değil. Başakşehir, tepki göstermekte haklı. Hiç onaylamadığımız gelişmeler. Irkçılık, UEFA'nın da üzerinde durduğu bir durum. Maalesef yaşanmaması gerekiyordu ama yaşandı. Ancak maç birazdan başlayacak. Önemli olan maçın başlaması." diye konuştu.
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