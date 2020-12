No To Racism ne demek? No To Racism anlamı nedir?

No To Racism ne demek? No To Racism anlamı merak edilen konulardan birisi oldu. Sosyal medyanın ilk sırasında yer alan cümlenin ne anlama geldiği arama motorlarında sorgulanıyor. UEFA'nın sıklıkla kullandığı cümle, PSG – Başakşehir maçında Pierre Webo'ya ırkçılık yapılmasının gündeme oturdu.

NO TO RACISM NE DEMEK?

Irkçılığa karşı büyük mücadeleler veren UEFA, No To Racism cümlesi ile bunu evrensel bir kimliğe bürümüştür. Irkçılıkla mücadelede kampanya niteliği taşıyan bu cümle, tüm dünyada kabul görerek dillere pelesenk olmuştur. Irkçılığa Hayır anlamına gelen No To Racism, belirli dönemlerde UEFA ve pek çok federasyon tarafından öne çıkarılmıştır.