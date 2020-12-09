No To Racism ne demek? No To Racism anlamı nedir?

UEFA, No To Racism'i vurgulamak üzere Respect, yani Saygı kelimesini de kampanyada vurgulamıştır. Saygı , 2008 yılında Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından başlatılan bir sosyal sorumluluk programıdır . Temel amacı cinsiyet, ırk, din ve yetenekler arasında birlik ve saygı için çalışmaktır

UEFA EURO 2012 turnuvasındaki Saygı projesi dört ana duruşa sahipti: ırkçılığa karşı mücadele etmek, engelli taraftarlar için erişimi artırmak ve iyileştirmek, fiziksel aktivite yoluyla sağlığı geliştirmek ve taraftarlar arasındaki kültürlerarası diyaloğu geliştirmek.