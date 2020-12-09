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Webo'ya ırkçı saldırıda bulunan hakem Coltescu'nun başka skandalları da ortaya çıktı! PSG - Başakşehir maçı yarıda kalmıştı

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Medipol Başakşehir'in PSG ile oynadığı karşılaşmaya ırkçılık skandalı damga vurdu. Maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu, Okan Buruk'un yardımcısı Webo'ya ırkçı söylemde bulundu. Bu dakikadan sonra saha karışıp maç yarıda kalırken, tüm dünyadan Başakşehir'e ve Webo'ya destek mesajları yağdı. Maçın ardından ırkçılık yapan Rumen hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun bu skandalının ilk olmadığı da ortaya çıktı. İşte detaylar...

09.12.2020 09:30 - Son Güncelleme: 09.12.2020 09:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





