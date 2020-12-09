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Webo'ya ırkçı saldırıda bulunan hakem Coltescu'nun başka skandalları da ortaya çıktı! PSG - Başakşehir maçı yarıda kalmıştı
Webo'ya ırkçı saldırıda bulunan hakem Coltescu'nun başka skandalları da ortaya çıktı! PSG - Başakşehir maçı yarıda kalmıştı
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Medipol Başakşehir'in PSG ile oynadığı karşılaşmaya ırkçılık skandalı damga vurdu. Maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu, Okan Buruk'un yardımcısı Webo'ya ırkçı söylemde bulundu. Bu dakikadan sonra saha karışıp maç yarıda kalırken, tüm dünyadan Başakşehir'e ve Webo'ya destek mesajları yağdı. Maçın ardından ırkçılık yapan Rumen hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun bu skandalının ilk olmadığı da ortaya çıktı. İşte detaylar...
09.12.2020 09:30
- Son Güncelleme: 09.12.2020 09:30
Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu.
OLAY BÖYLE BAŞLADI
Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı.
4. HAKEMDEN WEBO'YA IRKÇI SÖYLEM
Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı.
İKİ TAKIM DA SAHADAN ÇEKİLDİ!
Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti.
BUGÜN KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK
Daha sonra İstanbul Başakşehir Kulübü, Paris Saint-Germain karşılaşmasında sahaya çıkmama kararı aldı. İstanbul Başakşehir'in sahaya çıkmama kararı aldığı Paris Saint-Germain karşılaşması, hakem kadrosunun tamamının değişmesi şartıyla yarına ertelendi.