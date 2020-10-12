Uzun uğraşlar sonrasında Trabzonspor'a imza atan Vitor Hugo'nun transferiyle ilgili çarpıcı bir detay gün yüzüne çıktı.
Brezilyalı yıldızla yapılan görüşmelerde aktif rol alan yöneticiler, "Biz ilgilenmeye başladıktan sonra her takıma önermeye başladılar. Ama oyuncu sözünün eri çıktı ve ilk andan itibaren bizim yanımızda yer aldı" ifadelerini kullandı.
Hugo'nun menajerine, "Ben Trabzonspor ile görüştüm ve söz verdim. Diğer teklifler, Trabzonspor ile görüştüğüm süre boyunca umurumda değil" dediği de öğrenildi.
İLK MAÇINDA TAM PUAN ALDI
Erzurum ile oynanan hazırlık maçında ilk kez Trabzonspor formasını giyen Hugo performansıyla alkış topladı.