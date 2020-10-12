Brezilyalı yıldızla yapılan görüşmelerde aktif rol alan yöneticiler, "Biz ilgilenmeye başladıktan sonra her takıma önermeye başladılar. Ama oyuncu sözünün eri çıktı ve ilk andan itibaren bizim yanımızda yer aldı" ifadelerini kullandı.

Hugo'nun menajerine, "Ben Trabzonspor ile görüştüm ve söz verdim. Diğer teklifler, Trabzonspor ile görüştüğüm süre boyunca umurumda değil" dediği de öğrenildi.