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    • 02.06.2020 17:58
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    TJK güncel yarış programı: ?

    ? at yarışı severler tarafından sorgulanıyor. Koronavirüs nedeniyle ertelenen at yarışlarının normalleşmeyle birlikte başlaması bekleniyordu. Müjdeli haber Türkiye Jokey Kulübü’nden geldi. TJK’dan yapılan açıklamada at yarışlarının ne zaman başlayacağı duyuruldu.

    TJK güncel yarış programı: At yarışları ne zaman başlayacak?

    At yarışları ne zaman başlayacak? TJK güncel yarış programı at yarışlarını takip edenler tarafından sorgulanıyor. Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, korona virüs nedeniyle ara verilen at yarışlarının programı açıklandı. Programda Gazi Koşusu gibi önemli yarışların tarihine de yer verildi.

    AT YARIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    At yarışları bu yıl 10 Haziran'da başlayacak.

    428 yarış gününün bulunduğu 2020 yılı revize yarış programının da onaylandığı ifade edildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri düzenlenen ve Türk yarışçılığının derbisi olarak bilinen Gazi Koşusu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda koşulacak.

    Bazı önemli koşu günleri de şöyle oldu:

    Orhan Meker Serbest Handikapı: 10 Haziran

    Cevdet Karataş Serbest Handikapı: 11 Haziran

    TBMM Koşusu: 4 Temmuz

    Dişi ve Erkek Tay Deneme koşuları: 12 Temmuz

    Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu: 25 Temmuz

    Kısrak Koşusu: 2 Ağustos

    Gazi Koşusu: 30 Ağustos

    Yüksek Komiserler Kurulu Koşusu: 3 Eylül

    TJK Koşusu: 4 Ekim

    Ankara Koşusu: 24 Ekim

    Uluslararası Yarış Festivali: 24-25 Ekim

    Çaldıran Koşusu: 8 Kasım

    Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu: 14 Kasım
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