TJK güncel yarış programı: At yarışları ne zaman başlayacak?

At yarışları ne zaman başlayacak? TJK güncel yarış programı at yarışlarını takip edenler tarafından sorgulanıyor. Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, korona virüs nedeniyle ara verilen at yarışlarının programı açıklandı. Programda Gazi Koşusu gibi önemli yarışların tarihine de yer verildi.

AT YARIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

At yarışları bu yıl 10 Haziran'da başlayacak.

428 yarış gününün bulunduğu 2020 yılı revize yarış programının da onaylandığı ifade edildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri düzenlenen ve Türk yarışçılığının derbisi olarak bilinen Gazi Koşusu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda koşulacak.