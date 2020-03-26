Başakşehir Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, "Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Covid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

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