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    • Spor
    • 25.03.2020 Gazete
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    Gümüşdağ’a coronavirüs önlemi

    Spor camiasındaki coronavirüs kabusu sürüyor… Başkanı 'ın dün coronavirüs testi yaptırdığı ve ilk test sonucunun negatif çıktığı açıklandı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, Gümüşdağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve bugün akşam çıkacak olan ikinci test sonuçları netleşinceye kadar tedbir amaçlı hastanede izolasyon altında kalacağı bildirildi.

    Gümüşdağ’a coronavirüs önlemi
    Spor camiasındaki coronavirüs kabusu sürüyor… Başkanı 'ın dün coronavirüs testi yaptırdığı ve ilk test sonucunun negatif çıktığı açıklandı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, Gümüşdağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve bugün akşam çıkacak olan ikinci test sonuçları netleşinceye kadar tedbir amaçlı hastanede izolasyon altında kalacağı bildirildi.

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