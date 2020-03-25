Gümüşdağ’a coronavirüs önlemi

Spor camiasındaki coronavirüs kabusu sürüyor… Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın dün coronavirüs testi yaptırdığı ve ilk test sonucunun negatif çıktığı açıklandı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, Gümüşdağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve bugün akşam çıkacak olan ikinci test sonuçları netleşinceye kadar tedbir amaçlı hastanede izolasyon altında kalacağı bildirildi.
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