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    • Spor
    • 24.03.2020 Gazete
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    Cimbom’da coronavirüs depremi! ve ’ın testi pozitif çıktı...

    ’da dün önce ’ın, ardından ’in coronavirüse yakalandığı açıklandı. Bu gelişme şok etkisi yarattı. Terim, "Hastanede emin ellerdeyim. Yakında görüşeceğiz" mesajını yolladı. Virüsün takımın geneline sıçrama ihtimali paniğe yol açtı.

    Cimbom’da corona depremi
    G.Saray'da coronavirüs kabusu… Basketbol Takımı'nı sarsan coronavirüs Cimbom'a da sıçradı. Cimbom'da dün ilk olarak başkan yardımcısı ile eşinin coronavirüse yakalandığı açıklandı. Akşam ise Fatih Terim, Twitter'dan corona testinin pozitif çıktığını duyurdu.
    HASTANEDE EMİN ELLERDEYİM
    Terim, testinin pozitif çıkması sonrası paylaştığı mesajda, "Corona sonucum pozitif çıktı. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı.

    TERİM'İN KLİNİK BİR DURUMU YOK
    Terim'in hastalığı ile ilgili Prof. Dr. Dilek Arman " Terim'in çok hafif bir öksürüğü var, ateşi yok. Şu anda ciddi klinik bir tablo olmadığını biliyorum" dedi.



    GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
    TFF, Fatih Terim ve Abdrurrahim Albayrak için geçmiş olsun mesajı yayımladı. İki isim için Fenerbahçe, ve da kayıtsız kalmadı.

    BEŞİKTAŞ'TA CORONAVİRÜS PANİĞİ!
    Coronavirüs şokuyla sarsılan ile geçen hafta karşılaşan Beşiktaş'ta kırmızı alarm verildi...



    Geçen hafta G.Saray'la karşılaşan Beşiktaş'ta teknik patron , coronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim ile sıkı bir şekilde sarılmıştı. Terim'in virüse yakalanmasıyla Beşiktaş'ta da coronavirüs paniği ortaya çıktı.

    Futbolcular ve teknik heyetin ikinci kez coronavirüs testine girmesi planlandı. Sergen Yalçın ise ilk açıklamasında, "Şu an için gayet iyiyim" dedi.



    TÜM TAKIM KARANTİNAYA
    Cimbom'da Fatih Terim ile birlikte Abdurrahim Albayrak'ta coronavirüse rastlanması sonrası kırmızı alarm verildi… Tedbir amaçlı geçtiğimiz Cuma günü testten geçen Sarı-Kırmızılı futbolcular, Terim ve Albayrak'ın testlerinin pozitif çıkmasıyla karantinaya alındı. Futbolcular ve teknik heyetin, Sarı-Kırmızılıları şok sonrası ikinci kez testten geçirilmesi kararı alındı.



    Sarı-Kırmızılı futbolcuların ve teknik heyetin bu gelişme sonrası büyük panik yaşadığı öğrenildi. Özellikle yabancı oyuncuların gelişmeleri korku ile takip ettiği iddia edildi. Öte yandan Abdurrahim Albayrak ve Terim'le sık sık görüşen Başkan 'in de tehlikede olduğu öğrenildi.

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