G.Saray'da coronavirüs kabusu… Fenerbahçe Basketbol Takımı'nı sarsan coronavirüs Cimbom'a da sıçradı. Cimbom'da dün ilk olarak başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak ile eşinin coronavirüse yakalandığı açıklandı. Akşam ise Fatih Terim, Twitter'dan corona testinin pozitif çıktığını duyurdu.
HASTANEDE EMİN ELLERDEYİM
Terim, testinin pozitif çıkması sonrası paylaştığı mesajda, "Corona sonucum pozitif çıktı. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı.
Terim'in hastalığı ile ilgili Prof. Dr. Dilek Arman " Terim'in çok hafif bir öksürüğü var, ateşi yok. Şu anda ciddi klinik bir tablo olmadığını biliyorum" dedi.
GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
TFF, Fatih Terim ve Abdrurrahim Albayrak için geçmiş olsun mesajı yayımladı. İki isim için Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon da kayıtsız kalmadı.
BEŞİKTAŞ'TA CORONAVİRÜS PANİĞİ!
Coronavirüs şokuyla sarsılan Galatasaray ile geçen hafta karşılaşan Beşiktaş'ta kırmızı alarm verildi...
Geçen hafta G.Saray'la karşılaşan Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın, coronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim ile sıkı bir şekilde sarılmıştı. Terim'in virüse yakalanmasıyla Beşiktaş'ta da coronavirüs paniği ortaya çıktı.
TÜM TAKIM KARANTİNAYA
Cimbom'da Fatih Terim ile birlikte Abdurrahim Albayrak'ta coronavirüse rastlanması sonrası kırmızı alarm verildi… Tedbir amaçlı geçtiğimiz Cuma günü testten geçen Sarı-Kırmızılı futbolcular, Terim ve Albayrak'ın testlerinin pozitif çıkmasıyla karantinaya alındı. Futbolcular ve teknik heyetin, Sarı-Kırmızılıları şok sonrası ikinci kez testten geçirilmesi kararı alındı.
Sarı-Kırmızılı futbolcuların ve teknik heyetin bu gelişme sonrası büyük panik yaşadığı öğrenildi. Özellikle yabancı oyuncuların gelişmeleri korku ile takip ettiği iddia edildi. Öte yandan Abdurrahim Albayrak ve Terim'le sık sık görüşen Başkan Mustafa Cengiz'in de tehlikede olduğu öğrenildi.
Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..— Fatih Terim (@fatihterim) March 23, 2020
HASTANEDE EMİN ELLERDEYİM
Terim, testinin pozitif çıkması sonrası paylaştığı mesajda, "Corona sonucum pozitif çıktı. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı.
TERİM'İN KLİNİK BİR DURUMU YOK
Terim'in hastalığı ile ilgili Prof. Dr. Dilek Arman " Terim'in çok hafif bir öksürüğü var, ateşi yok. Şu anda ciddi klinik bir tablo olmadığını biliyorum" dedi.
GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
TFF, Fatih Terim ve Abdrurrahim Albayrak için geçmiş olsun mesajı yayımladı. İki isim için Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon da kayıtsız kalmadı.
BEŞİKTAŞ'TA CORONAVİRÜS PANİĞİ!
Coronavirüs şokuyla sarsılan Galatasaray ile geçen hafta karşılaşan Beşiktaş'ta kırmızı alarm verildi...
Geçen hafta G.Saray'la karşılaşan Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın, coronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim ile sıkı bir şekilde sarılmıştı. Terim'in virüse yakalanmasıyla Beşiktaş'ta da coronavirüs paniği ortaya çıktı.
Futbolcular ve teknik heyetin ikinci kez coronavirüs testine girmesi planlandı. Sergen Yalçın ise ilk açıklamasında, "Şu an için gayet iyiyim" dedi.
TÜM TAKIM KARANTİNAYA
Cimbom'da Fatih Terim ile birlikte Abdurrahim Albayrak'ta coronavirüse rastlanması sonrası kırmızı alarm verildi… Tedbir amaçlı geçtiğimiz Cuma günü testten geçen Sarı-Kırmızılı futbolcular, Terim ve Albayrak'ın testlerinin pozitif çıkmasıyla karantinaya alındı. Futbolcular ve teknik heyetin, Sarı-Kırmızılıları şok sonrası ikinci kez testten geçirilmesi kararı alındı.
Sarı-Kırmızılı futbolcuların ve teknik heyetin bu gelişme sonrası büyük panik yaşadığı öğrenildi. Özellikle yabancı oyuncuların gelişmeleri korku ile takip ettiği iddia edildi. Öte yandan Abdurrahim Albayrak ve Terim'le sık sık görüşen Başkan Mustafa Cengiz'in de tehlikede olduğu öğrenildi.
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