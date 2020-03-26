Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde yayılan koronavirüs hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Koronavirüs tedbileri kapsamında insanlar evden çıkmayarak virüsün yayılma zincirini kırıyor.

Juventus forması giyen Milli yıldızımız Merih Demiral, koronavirüse rağmen evinden çıkmak zorunda olan ailelere erzak yardımında bulunacağını duyurdu.

Twitter üzerinden açıklama yapan Demiral, "Covid-19'a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan Kızılay'ın belirleyeceği 2000 aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı da belirtmek isterim... " ifadelerini kullandı.