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    • 26.03.2020 18:39
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    'den alkışlık hareket! Koronavirüse karşı 2000 aileye erzak yardımı yapacak

    Milli yıldızımız , koronavirüse rağmen evinden çıkmak zorunda olan ailelere erzak yardımında bulunacağını duyurdu. Demiral, "Covid-19’a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan 'ın belirleyeceği 2000 aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri i gerekli erzak yardımını yapacağımı da belirtmek isterim... " ifadelerini kullandı.

    Merih Demiral'den alkışlık hareket

    'de ortaya çıkan ve dünya genelinde yayılan koronavirüs hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Koronavirüs tedbileri kapsamında insanlar evden çıkmayarak virüsün yayılma zincirini kırıyor.

    forması giyen Milli yıldızımız , koronavirüse rağmen evinden çıkmak zorunda olan ailelere erzak yardımında bulunacağını duyurdu.

    Twitter üzerinden açıklama yapan Demiral, "Covid-19'a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan Kızılay'ın belirleyeceği 2000 aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı da belirtmek isterim... " ifadelerini kullandı.

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