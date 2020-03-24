Son dakika haberine göre, koronavirüs testi yaptıran Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, koruma amaçlı hastanede kalacak. Gümüşdağ koruma amaçlı olarak hastanede izolasyonda bulunuyor. Koronavirüs testi yaptıran Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, koruma amaçlı hastanede kalacak. Gümüşdağ koruma amaçlı olarak hastanede izolasyonda bulunuyor. Ayrıntılar geliyor... Cimbom'da coronavirüs depremi! Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın testi pozitif çıktı...
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