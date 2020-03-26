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    • 26.03.2020 21:46
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    'dan "evde kal" çağrısına uyan 5 kişiye imzalı milli forma

    Amerikan 'nde (NBA) forması giyen , Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt vererek yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına destek verdi.

    Cedi'den evde kal çağrısına destek!

    Amerikan 'nde (NBA) forması giyen , yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına destek verdi.



    Cedi Osman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini sosyal medya üzerinden yürütülen dayanışmaya davet eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt vererek, "Sayın Bakan'ım çok teşekkür ederim. Bu twitin altında #EvdeKal etiketiyle benim gibi evden fotoğrafını paylaşan ilk 5 kişiye imzalı milli takım formamdan hediye edeceğim." ifadelerini kullandı.

    ŞİMDİ SIRA SİZDE
    Cedi, "Şimdi sıra sizde." diyerek basketbolcular , Kenan Sipahi, Furkan Korkmaz, Doğuş Balbay ve Birkan Batuk'u da kampanyaya katılmaya davet etti.

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