Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına destek verdi.







Sayın bakanım çok teşekkür ederim. Bu twitin altında #EvdeKal etiketiyle benim gibi evden fotoğrafını paylaşan ilk 5 kişiye imzalı milli takım formamdan hediye edeceğim. Şimdi sıra sizde @semiherden_9 @kenanspahi @FurkanKorkmaz @Dogusbalbay @birkanbatuk https://t.co/NMKvebSYjD pic.twitter.com/mfbpgkO2sB — Cedi Osman (@cediosman) March 26, 2020

Cedi Osman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini sosyal medya üzerinden yürütülen dayanışmaya davet eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt vererek, "Sayın Bakan'ım çok teşekkür ederim. Bu twitin altında #EvdeKal etiketiyle benim gibi evden fotoğrafını paylaşan ilk 5 kişiye imzalı milli takım formamdan hediye edeceğim." ifadelerini kullandı.



ŞİMDİ SIRA SİZDE

Cedi, "Şimdi sıra sizde." diyerek basketbolcular Semih Erden, Kenan Sipahi, Furkan Korkmaz, Doğuş Balbay ve Birkan Batuk'u da kampanyaya katılmaya davet etti.