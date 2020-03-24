Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 24.03.2020 15:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.03.2020 15:56
    ABONE OL

    Son dakika: 'tan flaş açıklaması

    Son dakika haberleri.. Teknik Direktörü Fatih Terim'in e yakalandığının açıklanmasının ardından gözler sarı kırmızılı takımla en son mücadele eden 'a çevrildi. Kendi tesislerinde futbolcularına ve teknik heyete koronavirüs testi yaptıran Beşiktaş'tan bir son dakika açıklaması geldi. Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ, "Oyuncularımızda veya teknik heyetimizde bir virüs belirtisi yok." dedi.

    Beşiktaş'tan flaş koronavirüs açıklaması

    Son dakika haberleri.. Yöneticisi Emre Kocadağ, "Oyuncularımızda veya teknik heyetimizde bir virüs belirtisi yok." dedi.

    Kocadağ "Oyuncularımızda veya teknik heyetimizde bir virüs belirtisi yok. Bu süreç uzarsa liglerin oynanması mümkün görünmüyor." ifadelerini kullandı.

    Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 26. haftasında ile 15 Mart'ta karşı karşıya gelmişti. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in test sonuçları pozitif çıkmıştı.

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunmuştu.

    Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini ileten Yalçın, "Son yaşanan olaylardan sonra açıklama yapma gereği duydum. Ölen hastalarımızın hepsine Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Özellikle Abdurrahim ağabey ve Fatih hocamıza çok geçmiş olsun diliyorum. İnşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar. 7-8 gündür evden çıkmıyoruz, evdeyiz. Benimle ilgili de bir hastalık belirtisi yok. Yarın test yaptıracağız. Maçtan sonraki 8 günlük süreçte bende, oyuncularımızda ve hocalarımızda herhangi belirtiye rastlanmadı. Ama biz yine de tedbir amacıyla yarın gidip test yaptıracağız. Bunu da herkese söylemek isterim" ifadelerini kullanmıştı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Son dakika: Beşiktaş'tan flaş koronavirüs açıklaması
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri