Galatasaray, dün virüs şokuyla sarsıldı. Terim ve Albayrak'ın testleri pozitif çıktı. Terim "Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" şeklinde tweet attı.
Albayrak da hastanede tedavi altına alındı. "Şuan çok iyiyim. Bu süreci de atlatacağız" mesajını yolladı. Ümit Davala ve Hasan Şaş'ın ise virüse yakalanmadığı ortaya çıktı. Albayrak'ın eşi Şükran hanım da karantinaya alındı.
SOSYAL MEDYADAN DESTEK
TERİM'İN kaybettiği savaş yok
YİNE 'nerede kalmıştık' de hocam
ŞUAN hıçkıra hıçkıra ağlıyorum
ALLAH seni bizden ayırmasın
DRONE ORADA!
Yaşlılar dün yine sokaktaydı. Adana'da Nusret Döven (78), kendisine 'eve gir' diyen muhtarı bastonla kovaladı.
Antalyalı Hasan Kurt, tavsiyelere uyup evde kaldı. Ekmek almak için balkona çıktı. Drone'u fırına yolladı.
Ekmek Hasan'ın balkonuna böyle ulaştı.
BAKAN KONUŞTU: 32 BİN YENİ PERSONEL
KAPALI ÇARŞI
Salgın, İstanbul'da 1461 yılında kurulan tarihi Kapalıçarşı'yı da sarstı.
Esnafın isteği doğrultusunda dünyanın en eski AVM'si sayılan çarşı kapatıldı.
ÖĞRENCİYE MÜJDE
Öğrenciler dün ilk kez evde internet ve TV'den ders izledi. Bakan Selçuk, müjdeyi verdi: Sınavda bu derslerden soru yok.
AVRUPA YERLE BİR
İTALYA :İtalya'da ölü sayısı 6077'ye yükseldi.
İRAN: Salgınla baş edemeyen İran, tüm alışveriş ve eğlence merkezlerini kapattı.
İSPANYA: İspanya'da virüsten 2 bin 182 kişi can verdi. Madrid'deki hastanede koridorlara bırakılan hasta görüntüleri tüyler ürpertti.
ÇİN: Corona'nın ilk görüldüğü Çin'de dün ilk kez hiç yeni hastaya rastlanmadı.
HAVADA VİRÜS YOK
BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. ALPAY AZAP'TAN HAYATİ UYARILAR:
VİRÜS HAVADA ASILI KALMIYOR. EN ÇOK 2 METRE SONRA YERE ÇÖKÜYOR.
İKİ KİŞİ BİLE BİR ARAYA GELMEYİN.
DIŞARIDA AZ VAKİT GEÇİRİN.
VAKA SAYISI DAHA DA ARTACAK.
ÇARE: LAHANA
DOÇ. DR. ÜMİT SAVAŞÇI'DAN ALTIN REÇETE:
HER sabah 1 yumurta yiyin.
BADEM ve yer fıstığını eksik etmeyin.
KEFİR, yoğurt ve lahana turşusu tüketin.
ROCKEFELLER 10 YIL ÖNCE BİLDİ
ABD'deki Rockefeller Vakfı'nın 2010 raporu dikkati çekti: Küresel salgın dünyayı vuracak.
AŞI GELİYOR
İsviçreli ilaç şirketi Roche'tan umutlandıran açıklama: 1 Nisan itibariyle Corona aşısı hastalar üzerinde test edilecek. 330 hasta gönüllü olarak seçilecek.
YOĞUN ALARM!
TÜRKİYE'DE Coronavirüs vakası bin 236'ya, ölü sayısı ise 30 yükseldi. Corona Virüsü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, enfekte bir kişinin 15 günde ortalama 625 kişiyi hasta ettiğini bildirdi. "Bu hastalığın şöyle bir kötü özelliği var. İlk bir hafta hafif seyrediyor, bir haftadan sonra kişiler ağırlaşıyor ve yoğun bakıma ihtiyaç duyuyor. Biz de hafif başlayan kişilerin ağırlaşacağı günlere, yoğun bakım ihtiyacının artacağı günlere geliyoruz. Önemli olan bu birkaç hafta içinde vakalarda hızlı artışın olmaması. Yoksa hastaları tedavi etmeye yetişemeyiz" dedi.
ŞİMDİ BALIĞIN SIRASI MI?
Uzmanların "1.5 metre mesafede durun" uyarılarına kimse aldırmadı. Dün yine yüzlerce kişi, Galata Köprüsü'nde balık tutmak için yarıştı.
İLK VAKA OLMAYABİLİR
Prof. Dr. Alpay Azap, "Tespit ettiğimiz ilk vaka bizim ilk vakamız olmayabilir. İlk vakayı biz daha geç tespit etmiş olabiliriz" dedi.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap, virüsün insandan insana bulaşma hızının yüksek olduğunu, enfekte olan hastaların yüzde 80'inin hafif belirtilerle hastalığı atlattığını hatırlattı.
MARKETLER 09.00-21.00 ARASI AÇIK
İçişleri Bakanlığı, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00-21.00 arasında hizmet verebileceğini açıkladı. Bakanlık, market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacağını vurguladı.
DERS ZİLİ ÇALDI
İLOKUL, ortaokul ve lise öğrencileri için EBA ve TRTEBA TV üzerinden uzaktan eğitim başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT-EBA TV'den öğrencilere seslenerek ilk dersini verdi. Ailelere ve öğrencilere uymaları gereken kuralları bildirdi:
Çocuklarımız, derslere başlamadan kahvaltılarını mutlaka yapmış olsun.
Ders sırasında temizlik yapmayın. Müzik dinlemeyin.
Ders sırasında meyve, süt gibi ikramlardan kaçının.
Çocuğunuzun çok kitap okumasını teşvik edin.
İŞTE MERAK EDİLENLER
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Okulların açılabilmesi için bilim kurulunun verilerine ihtiyacımız var.
UZAKTAN EĞİTİM VİDEOLARININ TEKRARI OLACAK MI?
EVET, olacak. Ders videolarının yayın programını meb. gov.tr üzerinde paylaştık.
TELAFİ EĞİTİMLERİ OLACAK MI?
ZORUNLU tatil bittiğinde, hızlandırılmış telafi eğitimlerimiz başlayacak.
ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERIİ EĞİTİMİ NASIL OLACAK?
ONLAR da diğer öğrencilerimiz gibi dersleri izleyecekler.
MASKE DÜŞTÜ
CORONAVİRÜS fırsatçıları, radara yakalandı. Maske stoku yapan üreticilere "ürünleri piyasaya verin" diye son uyarı yapıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu açıklamayı yaptı: Üreticilerin bir bölümü, maskeleri depolarında tutuyor. Sağlık Bakanlığımız'la sözleşme yapmaları için onları uyardık. Aksi taktirde fabrikalarına el koyarız."
ADLİ VAKA!
İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görev yapan bir hâkimin, Coronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı'ndan yalanlama geldi: Adliye bünyesinde karantina sebebiyle kapatılan herhangi bir mahkeme yoktur. Çalışanların test işlemleri devam etmektedir."
KİMSE UYARILARA ALDIRMADI, SOLUĞU SOKAKTA ALDI
TÜRKİYE, Coronavirüsle mücadelede aldığı tedbirleri sıklaştırdı. Bu kapsamda risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkması yasaklandı. Ancak kimse, uyarılara kulak asmadı. 65 yaşın üzerindekiler, dün yine sokaktaydı! Polis ve zabıta ekipleri yolda gördükleri yaşlılara kimlik sorgulaması yaptı. Evden çıkanların hemen hepsinin bahanesi aynıydı. Kimi "Bunaldım", kimi "Babam beni nüfusa büyük yazdırdı" savunması yaptı.
'YAKIŞIKLI ÇEKİN'
MANİSA'DA 72 yaşındaki Ali Öztopaç, dün emekli maaşını çekmek için dışarı çıktı. Polise yakalandı. Gazetecilere "Beni yakışıklı çekin" çağrısı yaptı.
İŞTE ÖRNEK NİNE...
ANTALYA'DAN dün gelen fotoğraf herkesi gülümsetti. Bir nine, uyarıları dinledi. Dışarda değil, evinin terasında gezindi.
OTOBÜSÜN ÖNÜNE ATLADI
ZONGULDAK'ta yaşlı kadın, sokağa çıkma yasağına rağmen halk otobüsüne binmek istedi. İçeriye alınmayınca aracın önüne atladı.
YETER Kİ SİEVDE KALIN
TÜRKİYE, virüsle mücadelede adeta seferberlik ilan etti. 65 yaş ve üzeri vatandaşların evden çıkmaması ve ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçildi. Belediyeler ve polis ekipleri de destek verdi. Bu kapsamda evden çıkmayan vatandaşların tüm ihtiyaçları kapılarına kadar getirildi.
BELEDİYE ve polis ekipleri, risk grubundaki vatandaşların kapısını tek tek çaldı. Hepsinin ihtiyaçlarını karşıladı.
MASKELİ KORUMA
İSTANBUL'DA ise risk grubundaki bir dede, yasağa aldırmadı. Sokağa çıktı. Maske takarak önlem aldığını açıkladı.
ELAZIĞ'DA polis ekipleri, sokakta devriye attı. Adeta 'dede avına' çıktı. Yaşlıların kimliklerine tek tek baktı. Yaşı 65'ten büyük olanları eve yolladı.
BURDUR'DA 70 yaşındaki bir vatandaş, dün pazara gitti. Kendisini uyaran polise "Ben cahil değilim" dedi.
KARS'TA risk grubundaki bir çift arabasına atladı. Şehri turlamaya başladı. Ancak kısa sürede yakalandı. "Evde sıkıldık" savunması yaptı. Hemen evlerine yollandı.
BANKLAR TOPLANIYOR
Yaşlılar, söz dinlemeyince belediye ekipleri düğmeye bastı. 81 ilde park ve bahçelerdeki banklar toplatıldı. Ekipler, dün de yoğun bir şekilde çalıştı.
11 BİN 269 KİŞİ KARANTİNADA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Coronavirüsle mücadele kapsamında bilgilendirme yaptı. 11 bin 269 kişinin 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındığını vurguladı.
31 KİŞİ GÖZALTINDA
Sosyal medyadan yapılan asılsız paylaşımlar, yetkilileri harekete geçirdi. Adana'da halkı yanlış bilgilendiren 31 kişi gözaltına alındı. Haklarında adli işlem başlatıldı.
Murat KARAMAN
ASKERLERE YENI ÖNLEM
Milli Savunma Bakanlığı, Coronavirüs tedbirlerini açıkladı. Eğitim birliklerine yeni katılanların ve yeni birliklerine katılış yapacak erbaş/ erlerin 14 gün süreyle gözetim altında tutulacağı vurgulandı.
MERKEL'İN TESTİ NEGATİF ÇIKTI
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, virüs bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine yaptırdığı testi negatif çıktı. Merkel'e gelecek günlerde başka testlerin de yapılacağını belirtti. Başbakan, önceki gün kendini karantinaya almıştı.
Albayrak da hastanede tedavi altına alındı. "Şuan çok iyiyim. Bu süreci de atlatacağız" mesajını yolladı. Ümit Davala ve Hasan Şaş'ın ise virüse yakalanmadığı ortaya çıktı. Albayrak'ın eşi Şükran hanım da karantinaya alındı.
SOSYAL MEDYADAN DESTEK
TERİM'İN kaybettiği savaş yok
YİNE 'nerede kalmıştık' de hocam
ŞUAN hıçkıra hıçkıra ağlıyorum
ALLAH seni bizden ayırmasın
DRONE ORADA!
Yaşlılar dün yine sokaktaydı. Adana'da Nusret Döven (78), kendisine 'eve gir' diyen muhtarı bastonla kovaladı.
Antalyalı Hasan Kurt, tavsiyelere uyup evde kaldı. Ekmek almak için balkona çıktı. Drone'u fırına yolladı.
Ekmek Hasan'ın balkonuna böyle ulaştı.
BAKAN KONUŞTU: 32 BİN YENİ PERSONEL
KAPALI ÇARŞI
Salgın, İstanbul'da 1461 yılında kurulan tarihi Kapalıçarşı'yı da sarstı.
Esnafın isteği doğrultusunda dünyanın en eski AVM'si sayılan çarşı kapatıldı.
ÖĞRENCİYE MÜJDE
Öğrenciler dün ilk kez evde internet ve TV'den ders izledi. Bakan Selçuk, müjdeyi verdi: Sınavda bu derslerden soru yok.
AVRUPA YERLE BİR
İTALYA :İtalya'da ölü sayısı 6077'ye yükseldi.
İRAN: Salgınla baş edemeyen İran, tüm alışveriş ve eğlence merkezlerini kapattı.
İSPANYA: İspanya'da virüsten 2 bin 182 kişi can verdi. Madrid'deki hastanede koridorlara bırakılan hasta görüntüleri tüyler ürpertti.
ÇİN: Corona'nın ilk görüldüğü Çin'de dün ilk kez hiç yeni hastaya rastlanmadı.
HAVADA VİRÜS YOK
BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. ALPAY AZAP'TAN HAYATİ UYARILAR:
VİRÜS HAVADA ASILI KALMIYOR. EN ÇOK 2 METRE SONRA YERE ÇÖKÜYOR.
İKİ KİŞİ BİLE BİR ARAYA GELMEYİN.
DIŞARIDA AZ VAKİT GEÇİRİN.
VAKA SAYISI DAHA DA ARTACAK.
ÇARE: LAHANA
DOÇ. DR. ÜMİT SAVAŞÇI'DAN ALTIN REÇETE:
HER sabah 1 yumurta yiyin.
BADEM ve yer fıstığını eksik etmeyin.
KEFİR, yoğurt ve lahana turşusu tüketin.
ROCKEFELLER 10 YIL ÖNCE BİLDİ
ABD'deki Rockefeller Vakfı'nın 2010 raporu dikkati çekti: Küresel salgın dünyayı vuracak.
AŞI GELİYOR
İsviçreli ilaç şirketi Roche'tan umutlandıran açıklama: 1 Nisan itibariyle Corona aşısı hastalar üzerinde test edilecek. 330 hasta gönüllü olarak seçilecek.
YOĞUN ALARM!
TÜRKİYE'DE Coronavirüs vakası bin 236'ya, ölü sayısı ise 30 yükseldi. Corona Virüsü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, enfekte bir kişinin 15 günde ortalama 625 kişiyi hasta ettiğini bildirdi. "Bu hastalığın şöyle bir kötü özelliği var. İlk bir hafta hafif seyrediyor, bir haftadan sonra kişiler ağırlaşıyor ve yoğun bakıma ihtiyaç duyuyor. Biz de hafif başlayan kişilerin ağırlaşacağı günlere, yoğun bakım ihtiyacının artacağı günlere geliyoruz. Önemli olan bu birkaç hafta içinde vakalarda hızlı artışın olmaması. Yoksa hastaları tedavi etmeye yetişemeyiz" dedi.
ŞİMDİ BALIĞIN SIRASI MI?
Uzmanların "1.5 metre mesafede durun" uyarılarına kimse aldırmadı. Dün yine yüzlerce kişi, Galata Köprüsü'nde balık tutmak için yarıştı.
İLK VAKA OLMAYABİLİR
Prof. Dr. Alpay Azap, "Tespit ettiğimiz ilk vaka bizim ilk vakamız olmayabilir. İlk vakayı biz daha geç tespit etmiş olabiliriz" dedi.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap, virüsün insandan insana bulaşma hızının yüksek olduğunu, enfekte olan hastaların yüzde 80'inin hafif belirtilerle hastalığı atlattığını hatırlattı.
MARKETLER 09.00-21.00 ARASI AÇIK
İçişleri Bakanlığı, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00-21.00 arasında hizmet verebileceğini açıkladı. Bakanlık, market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacağını vurguladı.
DERS ZİLİ ÇALDI
İLOKUL, ortaokul ve lise öğrencileri için EBA ve TRTEBA TV üzerinden uzaktan eğitim başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT-EBA TV'den öğrencilere seslenerek ilk dersini verdi. Ailelere ve öğrencilere uymaları gereken kuralları bildirdi:
Çocuklarımız, derslere başlamadan kahvaltılarını mutlaka yapmış olsun.
Ders sırasında temizlik yapmayın. Müzik dinlemeyin.
Ders sırasında meyve, süt gibi ikramlardan kaçının.
Çocuğunuzun çok kitap okumasını teşvik edin.
İŞTE MERAK EDİLENLER
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Okulların açılabilmesi için bilim kurulunun verilerine ihtiyacımız var.
UZAKTAN EĞİTİM VİDEOLARININ TEKRARI OLACAK MI?
EVET, olacak. Ders videolarının yayın programını meb. gov.tr üzerinde paylaştık.
TELAFİ EĞİTİMLERİ OLACAK MI?
ZORUNLU tatil bittiğinde, hızlandırılmış telafi eğitimlerimiz başlayacak.
ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERIİ EĞİTİMİ NASIL OLACAK?
ONLAR da diğer öğrencilerimiz gibi dersleri izleyecekler.
MASKE DÜŞTÜ
CORONAVİRÜS fırsatçıları, radara yakalandı. Maske stoku yapan üreticilere "ürünleri piyasaya verin" diye son uyarı yapıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu açıklamayı yaptı: Üreticilerin bir bölümü, maskeleri depolarında tutuyor. Sağlık Bakanlığımız'la sözleşme yapmaları için onları uyardık. Aksi taktirde fabrikalarına el koyarız."
ADLİ VAKA!
İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görev yapan bir hâkimin, Coronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavclığı'ndan yalanlama geldi: Adliye bünyesinde karantina sebebiyle kapatılan herhangi bir mahkeme yoktur. Çalışanların test işlemleri devam etmektedir."
KİMSE UYARILARA ALDIRMADI, SOLUĞU SOKAKTA ALDI
TÜRKİYE, Coronavirüsle mücadelede aldığı tedbirleri sıklaştırdı. Bu kapsamda risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkması yasaklandı. Ancak kimse, uyarılara kulak asmadı. 65 yaşın üzerindekiler, dün yine sokaktaydı! Polis ve zabıta ekipleri yolda gördükleri yaşlılara kimlik sorgulaması yaptı. Evden çıkanların hemen hepsinin bahanesi aynıydı. Kimi "Bunaldım", kimi "Babam beni nüfusa büyük yazdırdı" savunması yaptı.
'YAKIŞIKLI ÇEKİN'
MANİSA'DA 72 yaşındaki Ali Öztopaç, dün emekli maaşını çekmek için dışarı çıktı. Polise yakalandı. Gazetecilere "Beni yakışıklı çekin" çağrısı yaptı.
İŞTE ÖRNEK NİNE...
ANTALYA'DAN dün gelen fotoğraf herkesi gülümsetti. Bir nine, uyarıları dinledi. Dışarda değil, evinin terasında gezindi.
OTOBÜSÜN ÖNÜNE ATLADI
ZONGULDAK'ta yaşlı kadın, sokağa çıkma yasağına rağmen halk otobüsüne binmek istedi. İçeriye alınmayınca aracın önüne atladı.
YETER Kİ SİEVDE KALIN
TÜRKİYE, virüsle mücadelede adeta seferberlik ilan etti. 65 yaş ve üzeri vatandaşların evden çıkmaması ve ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçildi. Belediyeler ve polis ekipleri de destek verdi. Bu kapsamda evden çıkmayan vatandaşların tüm ihtiyaçları kapılarına kadar getirildi.
BELEDİYE ve polis ekipleri, risk grubundaki vatandaşların kapısını tek tek çaldı. Hepsinin ihtiyaçlarını karşıladı.
MASKELİ KORUMA
İSTANBUL'DA ise risk grubundaki bir dede, yasağa aldırmadı. Sokağa çıktı. Maske takarak önlem aldığını açıkladı.
ELAZIĞ'DA polis ekipleri, sokakta devriye attı. Adeta 'dede avına' çıktı. Yaşlıların kimliklerine tek tek baktı. Yaşı 65'ten büyük olanları eve yolladı.
BURDUR'DA 70 yaşındaki bir vatandaş, dün pazara gitti. Kendisini uyaran polise "Ben cahil değilim" dedi.
KARS'TA risk grubundaki bir çift arabasına atladı. Şehri turlamaya başladı. Ancak kısa sürede yakalandı. "Evde sıkıldık" savunması yaptı. Hemen evlerine yollandı.
BANKLAR TOPLANIYOR
Yaşlılar, söz dinlemeyince belediye ekipleri düğmeye bastı. 81 ilde park ve bahçelerdeki banklar toplatıldı. Ekipler, dün de yoğun bir şekilde çalıştı.
11 BİN 269 KİŞİ KARANTİNADA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Coronavirüsle mücadele kapsamında bilgilendirme yaptı. 11 bin 269 kişinin 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındığını vurguladı.
31 KİŞİ GÖZALTINDA
Sosyal medyadan yapılan asılsız paylaşımlar, yetkilileri harekete geçirdi. Adana'da halkı yanlış bilgilendiren 31 kişi gözaltına alındı. Haklarında adli işlem başlatıldı.
Murat KARAMAN
ASKERLERE YENI ÖNLEM
Milli Savunma Bakanlığı, Coronavirüs tedbirlerini açıkladı. Eğitim birliklerine yeni katılanların ve yeni birliklerine katılış yapacak erbaş/ erlerin 14 gün süreyle gözetim altında tutulacağı vurgulandı.
MERKEL'İN TESTİ NEGATİF ÇIKTI
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, virüs bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine yaptırdığı testi negatif çıktı. Merkel'e gelecek günlerde başka testlerin de yapılacağını belirtti. Başbakan, önceki gün kendini karantinaya almıştı.
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