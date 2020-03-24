Galatasaray , dün virüs şokuyla sarsıldı. Terim ve Albayrak'ın testleri pozitif çıktı. Terimşeklinde tweet attı.

Albayrak da hastanede tedavi altına alındı.mesajını yolladı. Ümit Davala ve Hasan Şaş 'ın ise virüse yakalanmadığı ortaya çıktı. Albayrak'ın eşi Şükran hanım da karantinaya alındı.TERİM'İN kaybettiği savaş yokŞUAN hıçkıra hıçkıra ağlıyorumYaşlılar dün yine sokaktaydı. Adana'da Nusret Döven (78), kendisine 'eve gir' diyen muhtarı bastonla kovaladı.Antalyalı Hasan Kurt, tavsiyelere uyup evde kaldı. Ekmek almak için balkona çıktı. Drone'u fırına yolladı.Ekmek Hasan'ın balkonuna böyle ulaştı.

Salgın, İstanbul'da 1461 yılında kurulan tarihi Kapalıçarşı'yı da sarstı.Esnafın isteği doğrultusunda dünyanın en eski AVM'si sayılan çarşı kapatıldı.Öğrenciler dün ilk kez evde internet ve TV'den ders izledi. Bakan Selçuk, müjdeyi verdi: Sınavda bu derslerden soru yok.:İtalya'da ölü sayısı 6077'ye yükseldi.Salgınla baş edemeyen İran, tüm alışveriş ve eğlence merkezlerini kapattı.spanya'da virüsten 2 bin 182 kişi can verdi. Madrid'deki hastanede koridorlara bırakılan hasta görüntüleri tüyler ürpertti.Corona'nın ilk görüldüğü Çin'de dün ilk kez hiç yeni hastaya rastlanmadı.VİRÜS HAVADA ASILI KALMIYOR. EN ÇOK 2 METRE SONRA YERE ÇÖKÜYOR.İKİ KİŞİ BİLE BİR ARAYA GELMEYİN.DIŞARIDA AZ VAKİT GEÇİRİN.VAKA SAYISI DAHA DA ARTACAK.

VAKA

HER sabah 1 yumurta yiyin.KEFİR, yoğurt ve lahana turşusu tüketin.ABD'deki Rockefeller Vakfı'nın 2010 raporu dikkati çekti: Küresel salgın dünyayı vuracak.İsviçreli ilaç şirketi Roche'tan umutlandıran açıklama: 1 Nisan itibariyle Corona aşısı hastalar üzerinde test edilecek. 330 hasta gönüllü olarak seçilecek.Coronavirüs vakası bin 236'ya, ölü sayısı ise 30 yükseldi. Corona Virüsü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, enfekte bir kişininbildirdi. "Bu hastalığın şöyle bir kötü özelliği var. İlk bir hafta hafif seyrediyor, bir haftadan sonraveBiz de hafif başlayan kişilerin ağırlaşacağı günlere, yoğun bakım ihtiyacının artacağı günlere geliyoruz." dedi.Uzmanların "1.5 metre mesafede durun" uyarılarına kimse aldırmadı. Dün yine yüzlerce kişi, Galata Köprüsü'nde balık tutmak için yarıştı.Prof. Dr. Alpay Azap, "Tespit ettiğimiz ilk vaka bizim ilk vakamız olmayabilir. İlk vakayı biz daha geç tespit etmiş olabiliriz" dedi.Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap, virüsün insandan insana bulaşma hızının yüksek olduğunu, enfekte olan hastaların yüzde 80'inin hafif belirtilerle hastalığı atlattığını hatırlattı.Bakanlığı, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00-21.00 arasında hizmet verebileceğini açıkladı. Bakanlık, market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacağını vurguladı.ortaokul ve lise öğrencileri içinüzerinden uzaktan eğitim başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT-EBA TV'den öğrencilere seslenerek ilk dersini verdi. Ailelere ve öğrencilere uymaları gereken kuralları bildirdi:Çocuklarımız, derslere başlamadan kahvaltılarını mutlaka yapmış olsun.Ders sırasında temizlik yapmayın. Müzik dinlemeyin.Ders sırasında meyve, süt gibi ikramlardan kaçının.Çocuğunuzun çok kitap okumasını teşvik edin.hassasiyetle takip ediyoruz. Okulların açılabilmesi için bilim kurulunun verilerine ihtiyacımız var., olacak. Ders videolarının yayın programını meb. gov.tr üzerinde paylaştık.tatil bittiğinde, hızlandırılmış telafi eğitimlerimiz başlayacak.da diğer öğrencilerimiz gibi dersleri izleyecekler.fırsatçıları, radara yakalandı. Maske stoku yapan üreticilere "ürünleri piyasaya verin" diye son uyarı yapıldı.Bakanı Süleyman Soylu şu açıklamayı yaptı: Üreticilerin bir bölümü, maskeleri depolarında tutuyor. Sağlık Bakanlığımız'la sözleşme yapmaları için onları uyardık. Aksi taktirde fabrikalarına el koyarız."Çağlayan'daki'nda 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndegörev yapan bir hâkimin, Coronavirüs testininpozitif çıktığı iddia edildi. İstanbul CumhuriyetBaşsavclığı'ndan yalanlama geldi:Adliye bünyesinde karantina sebebiyle kapatılanherhangi bir mahkeme yoktur.Coronavirüsle mücadelede aldığı tedbirleri sıklaştırdı. Bu kapsamdabulunanile kronik rahatsızlığı olanlarınyasaklandı. Ancak kimse, uyarılara kulak asmadı. 65 yaşın üzerindekiler, dün yine sokaktaydı! Polis ve zabıta ekipleri yolda gördükleri yaşlılara kimlik sorgulaması yaptı. Evden çıkanların hemen hepsinin bahanesi aynıydı. Kimi, kimisavunması yaptı.MANİSA'DA 72 yaşındaki Ali Öztopaç, dün emekli maaşını çekmek için dışarı çıktı. Polise yakalandı. Gazetecilere "Beni yakışıklı çekin" çağrısı yaptı.ANTALYA'DAN dün gelen fotoğraf herkesi gülümsetti. Bir nine, uyarıları dinledi. Dışarda değil, evinin terasında gezindi.ZONGULDAK'ta yaşlı kadın, sokağa çıkma yasağına rağmen halk otobüsüne binmek istedi. İçeriye alınmayınca aracın önüne atladı.virüsle mücadeledeadetaseferberlikilan etti.vehareketegeçildi.Belediyelerve polisekipleride destekverdi.Bu kapsamdaevdençıkmayanvatandaşlarıntümihtiyaçlarıkapılarınakadargetirildi.İSTANBUL'DA ise risk grubundaki bir dede, yasağa aldırmadı. Sokağa çıktı. Maske takarak önlem aldığını açıkladı.ELAZIĞ'DA polis ekipleri, sokakta devriye attı. Adeta 'dede avına' çıktı. Yaşlıların kimliklerine tek tek baktı. Yaşı 65'ten büyük olanları eve yolladı.BURDUR'DA 70 yaşındaki bir vatandaş, dün pazara gitti. Kendisini uyaran polise "Ben cahil değilim" dedi.KARS'TA risk grubundaki bir çift arabasına atladı. Şehri turlamaya başladı. Ancak kısa sürede yakalandı. "Evde sıkıldık" savunması yaptı. Hemen evlerine yollandı.söz dinlemeyincebelediyeekipleri düğmeyebastı. 81 ildepark ve bahçelerdekibanklartoplatıldı.Ekipler, dün deyoğun bir şekildeçalıştı.ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Coronavirüsle mücadele kapsamında bilgilendirme yaptı.karantinaya alındığını vurguladı.medyadan yapılanasılsız paylaşımlar,yetkilileri hareketegeçirdi. Adana'dahalkı yanlışbilgilendirenHaklarındaadli işlembaşlatıldı.Savunma Bakanlığı, Coronavirüs tedbirlerini açıkladı. Eğitim birliklerine yeni katılanların ve yeni birliklerine katılış yapacak erbaş/ erlerin 14 gün süreyle gözetim altında tutulacağı vurgulandı.Başbakanı Angela Merkel'in, virüs bulaşan doktoruyla temasta bulunması üzerine yaptırdığı testi negatif çıktı. Merkel'e gelecek günlerde başka testlerin de yapılacağını belirtti. Başbakan, önceki gün kendini karantinaya almıştı.