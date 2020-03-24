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    • 24.03.2020 13:22
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    Son dakika: 'ta alarmı! Tesislerde test yapılacak

    Son dakika haberine göre Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'de çıkmasının ardından, son hafta karşılaşmasında sarı-kırmızılı ekiple karşılaşan 'ta futbolcular ve teknik ekibe tesislerde koronavirüs testi yapılacak.

    Beşiktaş'ta koronavirüs alarmı! Test yapılacak

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in testinin pozitif çıkmasının ardından 15 Mart'ta derbide sarı-kırmızılı takımla karşılaşan 'tan hamle...

    Siyah-beyazlı kulüp, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolculara ve teknik heyete şu anda koronavirüs testi yaptırıyor.

    Koronavirüs testi tedbir amaçlı olarak yapılıyor. Şu anda otoparkta bekleyen oyuncular tek tek içeri çağrılıp testten geçiyor.

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