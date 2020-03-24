Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 15 Mart'ta derbide sarı-kırmızılı takımla karşılaşan Beşiktaş'tan hamle...
Siyah-beyazlı kulüp, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolculara ve teknik heyete şu anda koronavirüs testi yaptırıyor.
Koronavirüs testi tedbir amaçlı olarak yapılıyor. Şu anda otoparkta bekleyen oyuncular tek tek içeri çağrılıp testten geçiyor.
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