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    • Spor
    • 24.03.2020 15:55
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    • 24.03.2020 15:55
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    Son dakika: Japonya'dan flaş açıklama: ertelendi!

    Son dakika haberleri... Corona virüs nedeniyle Tokyo 2020 Olimpiyatları ertelendi. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Olimpiyatların bir sonraki yıla ertelendiğini açıkladı.

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