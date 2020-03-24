Son dakika haberleri... Japonya Başbakanı Abe Şinzo, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının 1 yıl ertelendiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberleri... Japonya Başbakanı Abe Şinzo, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının 1 yıl ertelendiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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