Corona virüse yakalanan Fatih Terim kaç yaşında? Galatasaray'ın 'İmparator'u Fatih Terim'in yaşı...
Adı Galatasaray ile özdeşleşen, Türk futbolunun 'İmparator'u Fatih Terim, Twitter hesabından corona virüse yakalandığını duyurmuş, bu kara haber kısa sürede tüm Türkiye'yi üzmüştü. Fatih Terim'in sağlık durumunun iyi olduğu gelen ilk bilgiler arasında. Öte yandan herkes en çok bu sorunun yanıtını merak ediyor 'Fatih Terim kaç yaşında?' İşte başta Galatasaray Teknik Direktörü İmparator Fatih Terim olmak üzere ünlülerin yaşları...
24.03.2020 12:32
- Son Güncelleme: 24.03.2020 12:40
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