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    • 24.03.2020 16:28
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    -Beşiktaş derbisinde görev yapan gazeteciler için flaş corona virüs talebi!

    Teknik Direktörü ve Galatasaray 2.Başkanı 'ın corona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından, spor camiasında endişeler arttı. , Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan maçta görev yapan gazeteciler için TFF'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi talebinde bulundu.

    Flaş talep! G.Saray-Beşiktaş derbisinde...

    (TSYD), Süper Lig'de ile Beşiktaş arasında oynanan maçta görev yapan gazeteciler için Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi talebinde bulundu.

    SAHADA OLAN TÜM HABERCİLER İÇİN TEST TALEBİ

    TSYD'den yapılan açıklamada, "TSYD, 'in testinin pozitif çıkmasından sonra bugün Türkiye Futbol Federasyonuna resmen başvurarak, Galatasaray-Beşiktaş maçında görev yapmak zorunda kalan muhabir, yorumcu, foto muhabiri ve kameramanların da teste tabi tutulmasını istemiştir. Basın toplantısına katılan, röportaj yapan, görüntü alan meslektaşlarımız riskle karşı karşıyadır." ifadelerine yer verildi.

    Ligin 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, 15 Mart'ta Türk Telekom Stadı'nda seyircisiz derbide karşı karşıya gelmişti. Bu karşılaşma sonrasında geçen süreçte Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı ile teknik direktör Fatih Terim'in koronavirüs test sonuçları pozitif çıkmıştı.

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