Teknik direktörünü henüz belirlemese de gelecek sezonun planlamasına başlayan Fenerbahçe için İspanya'dan transfer iddiası geldi. Atletico Madrid'in gelecek vaat eden oyuncusu Rodrigo Riquelme'nin sarı-lacivertli kulübün radarında olduğu belirtildi. Diego Simeone'nin A takıma almayı düşünmediği 19 yaşındaki oyuncunun, sürekli oynayabilmek için sezon sonunda biten sözleşmesini uzatmadan Atletico Madrid'den ayrılacağı iddia edildi.