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    • 24.03.2020 10:29
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    'den bomba transfer harekatı! Yeni Griezmann Fenerbahçe'ye

    Ligde iki sezondur sergilediği performans ile başarıdan uzak olan ve tarihinin en kötü dönemlerini geçiren , yeni sezon için transfer çalışmalarına da başladı. Kadroyu gençleştirerek kalite katmak isteyen sarı-lacivertli yönetim 'in gelecek vaat eden genç yıldızı 'nin peşine düştü.

    Fenerbahçe'den bomba transfer harekatı

    Teknik direktörünü henüz belirlemese de gelecek sezonun planlamasına başlayan Fenerbahçe için İspanya'dan transfer iddiası geldi. Atletico Madrid'in gelecek vaat eden oyuncusu Rodrigo Riquelme'nin sarı-lacivertli kulübün radarında olduğu belirtildi. Diego Simeone'nin A takıma almayı düşünmediği 19 yaşındaki oyuncunun, sürekli oynayabilmek için sezon sonunda biten sözleşmesini uzatmadan Atletico Madrid'den ayrılacağı iddia edildi.

    GENÇLİK HAREKATI
    2000 doğumlu Riquelme'nin bir süredir Celtic ve Rangers başta Avrupa'nın değişik takımlarıyla görüşmeler yaptığı ancak parayı göz önüne alması halinde Fenerbahçe'den gelen teklifi değerlendirebileceği belirtildi. Son dönemde genç oyuncuları kadrosuna katmaya önem veren sarı-lacivertli kurmayların, Riquelme'yi, "yetiştirici bir teknik adamla anlaşıp, gençlere önem veren bir takım kurma" sözüyle ikna etmeye çalışacağı gelen bilgiler arasında.

    GRIEZMANN'A BENZETİLİYOR
    Marca, oyun tarzıyla Griezmann'a benzetilen Riquelme'nin hızı ve top sürmedeki yeteneği ile dikkat çektiğini yazdı. 19 yaşındaki oyuncu ceza sahası ve çevresinden attığı etkili şutlarıyla da tanınıyor.

    18 DAKİKA ŞANS BULDU
    LA Liga'da bu sezon Atletico Madrid formasıyla 18 dakika şans bulabilen Riquelme, İspanya Genç Takımlar Ligi ile UEFA Gençlik Ligi'nde 28 maçta 7 gol+6 asist üretti.

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