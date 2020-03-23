Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, sarı-kırmızılı ekiple 15 Mart'ta karşılaşan Beşiktaş, takım halinde virüs taramasından geçecek.
VİRÜS TARAMASINDAN GEÇME KARARI ALINDI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Beşiktaş korona virüs taramasından geçme kararı aldı.
Sarı-kırmızılı ekiple 15 Mart Pazar günü seyircisiz maçta karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, yaşanan gelişmenin ardından test yaptıracak.
VİRÜS TARAMASINDAN GEÇME KARARI ALINDI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Beşiktaş korona virüs taramasından geçme kararı aldı.
Sarı-kırmızılı ekiple 15 Mart Pazar günü seyircisiz maçta karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, yaşanan gelişmenin ardından test yaptıracak.
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