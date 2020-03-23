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    • 23.03.2020 23:06
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    Son dakika: yönetimi Kovid-19 testi için hastaneye başvurdu!

    Son dakika haberine göre, yönetiminin, Galatasaray Teknik Direktörü 'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından acil olarak koronavirüs testi için hastaneye başvuruda bulunduğu bildirildi.

    Beşiktaş'tan flaş Kovid-19 kararı
    Galatasaray Teknik Direktörü 'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, sarı-kırmızılı ekiple 15 Mart'ta karşılaşan , takım halinde virüs taramasından geçecek.

    VİRÜS TARAMASINDAN GEÇME KARARI ALINDI
    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Beşiktaş korona virüs taramasından geçme kararı aldı.

    Sarı-kırmızılı ekiple 15 Mart Pazar günü seyircisiz maçta karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, yaşanan gelişmenin ardından test yaptıracak.

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