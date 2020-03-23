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    • 24.03.2020 00:23
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    'den 'a ve için "geçmiş olsun" mesajı

    , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan Kulübü İkinci Başkanı ve sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

    TFF'den Galatasaray'a geçmiş olsun mesajı

    , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan Kulübü İkinci Başkanı ve sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

    'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Galatasaray Spor Kulübünün önce İkinci Başkanı Sayın Abdurrahim Albayrak, daha sonra da Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Fatih Terim ve Sayın Abdurrahim Albayrak'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyoruz. Terim ve Albayrak aileleri ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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