Sergen Yalçın'dan corona virüs açıklaması: Kontrollerimizi yaptırdık ve evden çıkmıyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, A Spor'a özel yaptığı açıklamada kendisinde corona virüs bulguları olmadığını ve gayet iyi hissettiğini söyledi.





Konuyla ilgili A Spor muhabiri Hakan Gündoğar'a konuşan Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bende herhangi bir bulgu yok. Çok iyiyim. Fatih Terim'in haberini aldım. Çok üzüldüm. Yarın ne olacağını bilemeyiz. Bu lanet virüs şu an için bize de gelebilir ama şu an için iyiyim. Kontrollerimizi yaptırdık ve evden çıkmıyoruz."

FATİH TERİM'DE ELDİVEN VARDI

"Biz maç öncesi Fatih Hoca ile el sıkıştık ve sarıldık ama hoca da eldiven vardı."



GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Sergen Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ölen hastalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hastalarımıza da şifa diliyorum. Özellikle Abdurrahim (Albayrak) ağabeye ve Fatih hocamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah onlar da en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de son maçlarını Galatasaray'la oynadıklarını hatırlatan Sergen Yalçın, sağlık durumuyla ilgili şunları kaydetti:

"Bu olaydan sonra çok telefon aldım. Son 7-8 gündür evden çıkmıyorum zaten. Sürekli evdeyiz. Şu anda benimle ilgili bir hastalık belirtisi yok. Çok merak edenlere de cevap vermek istiyorum. Özellikle bugün test yaptıracağız. Son yaşanan maçtan sonraki süreçte bende veya ekibimizde bir belirtiye rastlamadık ama tedbir amacıyla bugün test yaptıracağız."





