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    • 23.03.2020 23:22
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    Son dakika: Galatasaray Başkanı Kovid-19 testine girecek

    Son dakika haberi! Galatasaray Kulübü’nde ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör dışında görev yapan antrenörler, futbolcular ve yöneticilerin koronavirüs testlerinde pozitif bulgu çıkmadığı öğrenildi. Başkan ve başkan yardımcısı Yusuf Günay ise koronavirüs testine yarın girecekler.

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