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    • 23.03.2020 22:53
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    Son dakika: 'in koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı

    Galatasaray Teknik Direktörü yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı. Gelişmeyi hesabından duyuran Terim, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..." ifadelerini kullandı.

    Fatih Terim'in koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı

    Galatasaray Teknik Direktörü yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı.


    Terim hesabından, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..." açıklamasını yaptı.




    GALATASARAY'DAN FATİH TERİM'E DESTEK MESAJI
    Galatasaray Spor Kulübü, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden deneyimli teknik adam Fatih Terim için destek açıklamasında bulundu.


    "HAYATIMIN EN KÖTÜ SANİYELERİNİ YAŞIYORUM"
    Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından kızı Buse Terim Bahçekapılı, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

    Buse Terim, "Çok şey söylemek istiyorum ama kelimeleri seçemiyorum.. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz." dedi.



    HASAN ŞAŞ VE ÜMİT DAVALA'NIN TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU
    Galatasaray'ın yardımcı antrenörleri Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı.

    ABDÜRRAHİM ALBAYRAK VE EŞİ DE VİRÜSE YAKALANDI
    Galatasaray Spor Kulübü ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, ilk testi negatif çıkmıştı. Albayrak'a yapılan ikinci koronavirüs testinin ise sonucu pozitif çıktı.

    Abdurrahim Albayrak'ın eşi Şükran Albayrak'ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Çift karantina altında ve tedavileri sürdürülüyor.

    ABDURRAHİM ALBAYRAK'TAN İLK MESAJ
    Haberler sonrası Abdurrahim Albayrak ilk kez açıklama yaptı. Albayrak, "Her şey inşallah daha iyi olacak. Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Arayan ve mesaj atanlara teşekkür ederim, onlardan moral almak, onlardan dua almak bizi güçlü kılıyor. Herkese selam" dedi.

    Bu arada Albayrak ailesinin diğer fertlerinin de evde 14 gün kuralına uydukları ve gerekli tedbirleri aldıkları öğrenilirken, Abdurrahim Albayrak'ın Sivas deplasmanı, Alanya maçı ve Galatasaray-Beşiktaş derbisindeki süreçte biraz grip biraz halsiz olduğu da belirtildi. Şu an için testlerin yapıldığı, tedavinin iyi gittiği ve hastanedeki kontrolünün olumlu olduğu da ifade edildi.

    Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

    "İkinci Başkanımız Sn. Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikâyetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştır.

    İkinci Başkanımız ve aynı teşhisle tedavisine başlanan değerli eşi Şükran Albayrak'ın tedavilerinin 6. gününde genel sağlık durumları olumlu seyretmektedir.Albayrak Ailesi'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletirken her ikisinin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak aramıza döneceklerine olan inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz."

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