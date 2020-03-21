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    • 21.03.2020 17:45
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    • 21.03.2020 17:48
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    'nin yıldızı 'dan flaş korona açıklaması: Türkiye'ye geri dönemem

    'nin yıldız oyuncusu , koronavirüsü konusunda Alman basınına açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu, "Eğer Almanya'ya gidersem, tekrar Türkiye'ye dönemem. 17 Nisan'a kadar Avrupa ülkelerine giriş yasağı var. Eğer futbol geri dönerse ve ben tekrar o sırada Türkiye'ye geri dönemezsem, bu normal karşılanacak bir durum olmaz. Bu yüzden 'da kalacağım ve içinde bulunduğum durumu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

    Kruse: Türkiye'ye geri dönemem

    'nin Alman yıldızı , koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından Almanya'ya geri dönme düşüncesi olduğunu ancak çok ciddi kurallar olduğundan bunu gerçekleştiremeyeceğini açıkladı.

    Fenerbahçe'nin ülkeden ayrılmalarına izin vermediğini söyleyen Kruse, "Şu anda maalesef Almanya'ya geri dönme şansım yok. Kulüpte çok katı kurallar koyuldu. 10 gün boyunca İstanbul'dan hiçbir yere ayrılamıyoruz." dedi.

    "İSTANBUL'DA KALACAĞIM"
    Hürriyet'in haberine göre Almanya'ya giderse geri dönemeyeceğini kaydeden tecrübeli futbolcu, "Eğer Almanya'ya gidersem, tekrar Türkiye'ye dönemem. 17 Nisan'a kadar Avrupa ülkelerine giriş yasağı var. Eğer futbol geri dönerse ve ben tekrar o sırada Türkiye'ye geri dönemezsem, bu normal karşılanacak bir durum olmaz. Bu yüzden İstanbul'da kalacağım ve içinde bulunduğum durumu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon 23 maçta oynadı ve 7 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

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