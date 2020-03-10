Fenerbahçe, İttifark Holding Konyaspor ile hafta sonunda deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Emre Belözoğlu ve Volkan Demir yönetiminde gerçekleşen antrenman 1.5 saat sürdü. Sakatlığı bulunan Sadık, Kruse, Falette ve Rodrigues takımla idmana çıkmadılar.
FERDİ KONYA'DA YİNE 11'DE OYNAYACAK
Ersun Yanal'ın takımın başından ayrılmasının ardından Denizli maçında 11'de şans bulan Ferdi Kadıoğlu'nun Konya deplasmanında da 11'de oynayacağı öğrenildi.
YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR!
Sarı-Lacivertli yönetim genç futbolcunun önümüzdeki sezon için ilk ciddi yatırım olmasını hedefliyor.
HARUN TEKİN: KENDİMİ HEP HAZIR TUTTUM!
Altay Bayındır'ın cezası nedeniyle Konya deplasmanında kaleyi koruyacak olan Harun Tekin'in kendine olan güveni tam. Harun, "Sadece kupa maçlarında oynadım ama iyi çalışarak kendimi hep hazır tuttum" dedi.
JAILSON FORMASINA KAVUŞUYOR
Denizli maçında kesik yiyen Jailson, Serdar Aziz'in cezalı, Falette'nin de sakat olması nedeniyle Konya'da yeniden formasına kavuşacak.
FERDİ KONYA'DA YİNE 11'DE OYNAYACAK
Ersun Yanal'ın takımın başından ayrılmasının ardından Denizli maçında 11'de şans bulan Ferdi Kadıoğlu'nun Konya deplasmanında da 11'de oynayacağı öğrenildi.
YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR!
Sarı-Lacivertli yönetim genç futbolcunun önümüzdeki sezon için ilk ciddi yatırım olmasını hedefliyor.
HARUN TEKİN: KENDİMİ HEP HAZIR TUTTUM!
Altay Bayındır'ın cezası nedeniyle Konya deplasmanında kaleyi koruyacak olan Harun Tekin'in kendine olan güveni tam. Harun, "Sadece kupa maçlarında oynadım ama iyi çalışarak kendimi hep hazır tuttum" dedi.
JAILSON FORMASINA KAVUŞUYOR
Denizli maçında kesik yiyen Jailson, Serdar Aziz'in cezalı, Falette'nin de sakat olması nedeniyle Konya'da yeniden formasına kavuşacak.
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