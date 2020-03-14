Fenerbahçe Konya önünde

Üst üste aldığı kötü skorlarla zirveden kopan Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında bugün deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. Kanarya'da kırmızı kart cezalısı Tolgay Arslan, sarı kart cezalıları Serdar Aziz, Ozan Tufan ve kaleci Altay Bayındır ile sakatlığı bulunan Max Kruse bu akşam forma giyemeyecek.
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