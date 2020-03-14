Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Konya önünde

    Üst üste aldığı kötü skorlarla zirveden kopan , 'in 26. haftasında bugün deplasmanda ile karşılaşacak. 'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı yönetecek.

    Fenerbahçe Konya önünde
    Üst üste aldığı kötü skorlarla zirveden kopan Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında bugün deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. Kanarya'da kırmızı kart cezalısı Tolgay Arslan, sarı kart cezalıları Serdar Aziz, Ozan Tufan ve kaleci Altay Bayındır ile sakatlığı bulunan Max Kruse bu akşam forma giyemeyecek.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Fenerbahçe Konya önünde
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri