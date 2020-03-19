Gençlik ve Spor Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF, TBF, TVF ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanının katıldığı toplantı sona erdi.

Ankara'da KYK Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya Gençlik ve Spor Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil katılım gösterdi.



Toplantı sonrası Bakan Kasapoğlu açıklamalarda bulundu.



Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Corona virüs ile mücadele ciddi bir şekilde devam ediyor. Ülke olarak tüm gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Gerekli tedbirleri alıyoruz. Bilim Kurulu önemli bir rehber. Hastanedeki yayılımı, olası senaryoları takip eden bir süreç var. Devletimizin tüm kurumları tüm önlemleri koordineli ve hızlı hayata geçirdi. İnşallah bu salgının milletimizle el ele vererek üstesinden geleceğiz. 14 günlük karantina süreci çok önemli. Tedbirlere harfiyen uyulması önemli. Tüm tedbirlerden taviz vermemek çok önemli. Yurtlarımızı karantina bölgesi olarak kullanıyoruz. Bu süreci büyük fedakarlıkla yürüten sağlık çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Federasyon başkanları ve yöneticilerimiz burada. Kendilerine teşekkürü borç biliyorum.

Corona virüs salgınının en çok etkilediği alan spor. Müsabakalar ya durdurulmuş ya ertelenmiş durumda. UEFA, Avrupa Şampiyonası'na 1 yıl erteledi. İstanbul'da büyük gayretle hazırlandığımız Şampiyonlar Ligi müsabakası var. Bu da ileri bir tarihte gerçekleşecek. Tüm kurumlarımızla irtibat halindeyiz. Son 18 yılda sporda geldiğimiz mesafe hepimizin malumu. Bu süreci derlenip toparlanma anlamında pozitif bir duruma dönüştürmek istiyoruz.



LİGLER ERTELENDİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı'nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir. Umarım bu süreci daha iyi geçirir ve güçlenerek çıkarız.

Erteleme süresi boyunca sporcularımızın sağlığı bizim için çok önemli. Bunlar için gereken tedbirleri almak durumundayız. Yabancı sporcuların yurt dışı konularına hassasiyet gerekiyor. Başkanlarımızla bunu konuştuk. 14 gün karantina süreçlerini ciddi şekilde takip edeceklerini söylediler.

KARŞILAŞMALAR NE ZAMAN OYNANACAK?

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise ardından söz aldı, "Lig erteleme tarihini yapacağımız çalışmalar sonrası belirleyeceğiz.'' dedi.

Nihat Özdemir'in konuşması şöyle;

Sayın bakanımızın daveti üzerine üç federasyon başkanımız ve Kulüpler Birliği Başkanımız Türk sporuna yön verecek kararlar aldık. Bakanımızın da açıkladığı gibi futbol, basketbol ve voleybol liglerini erteledik. Tarih olarak yapacağımız çalışmalardan sonra belli olacak. Bundan sonra liglerimizin kulüpler birliği bakıflarıyla çalışma yapıp takvim hazırlayacağız. Hedefimiz en kısa süre içinde liglerimizin başlaması, hem de seyircili şekilde başlaması. Umarım ülkemizde bu durum olumlu seyreder ve kısa sürede döneriz.

HİDAYET TÜRKOĞLU: ''BİZİM İŞİMİZ DAHA FARKLI OLACAKTIR''

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ise "Erteleme kararından sonra bizim işimiz daha farklı olacaktır. Kulüplerden isteklerimiz olacak. Bu süreçte tedbiri elden bırakmamalılar." sözlerini kullandı.

"HAYIRLI OLSUN''

Hidayet Türkoğlu, ''Bizi burada misafir edip anlatmak istediklerimizi dinleyen ve camiaların beklediği kararın alınması bizleri mutlu etti. Sağlık dediğimizde devlet olarak atılmış bütün kararların sporcular ve spor kulüpleri adına atılmış olması bizi mutlu etti. Dünya ve ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor. Bu süreçte sporcularımızın endişelerini bakanımıza iletiyorduk. Kendileri ile istişare içerisindeydik. Devlet kurumlarının federasyonlardan daha bilge olmaları bizi mutlu ediyor. Alınan bu karar da sporcularımızı, hocalarımızı ve hakemlerimizi mutlu etti. Alınan önlemlerde bizler de üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra kulüplerden ve sporculardan istediğimiz şeyler olacak. Kendilerine iyi bakmalılar. Umarım kısa süre içinde ligleri yeniden başlatırız. Bu karar sporumuza hayırlı olsun.'' dedi.