TFF Başkan Vekili ve İcra Kurulu üyesi Erdal Bahçıvan, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in talebiyle federasyondaki tüm görevlerinden istifa etti.

Başkan Özdemir'in federasyona Galatasaray kontenjanından seçilen İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, 3 gün önce maçların ertelenmemesi nedeniyle Nihat Özdemir'e ithafen bir mektup yapmış ve sert eleştirilerde bulunmuştu.

Bahçıvan'ın TFF yönetim kurulu üyelerine gönderdiği bu mektup muhataplarına ulaştıktan kısa bir süre sonra medyada yer almış ve federasyonu zor durumda bırakmıştı.

Bu gelişme üzerine dün Bakan Kasapoğlu ile olan toplantı öncesi icra kurulu üyesi ve başkan vekili Bahçıvan ile bir görüşme yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir bu mektubun hem zamanlamasının hem de içeriğinin yanlışlığına dikkat çekip; 'Ama en önemlisi karşılıklı konuşarak çözebileceğimiz aldığımız kararı tartışmamız mümkünken, siz bunu medyaya vererek bizim çok zor durumda bıraktınız. Biz bir ekibiz. Sizin bu yaptığınız hareket bizim ekip anlayışımıza uymamaktadır. Sizden istifanızı rica ediyorum.' dediği öğrenildi.

Bu gelişmelerin üzerine de Bahçıvan dün istifasını Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdi.

TFF yönetim kurulu bugün saat 14:00'te yapacağı olağanüstü toplantıda hem Bahçıvan'ın istifasını görüşecek hem de liglerin başlamasıyla ilgili tarih çalışması için düğmeye basacak.