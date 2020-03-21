Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.03.2020 15:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.03.2020 15:15
    ABONE OL

    Son dakika haberi | Fenerbahçe'den sonra 'tan corona virüs açıklaması

    Sporda son dakika corona virüs gelişmeleri yaşanıyor! Kısa bir süre önce Fenerbahçe'den yapılan açıklamada basketbol şubede bazı oyuncularda ve idarecilerde corona virüs belirtileri görüldüğü açıklanmıştı. Fenerbahçe'nin açıklamasının ardından 'tan corona virüs açıklaması geldi. Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı bir süre önce Fenerbahçe Beko takımıyla karşılaşmıştı. İşte detaylar...

    Beşiktaş'tan corona virüs açıklaması

    Beşiktaş Sompo Sigorta, kulüp bünyesinde kimsede corona virüsü belirtilerine saptanmadığını açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

    Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip coronavirüs (Covid-19) belirtilerine, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın bazı oyuncuları ile idari çalışanlarında rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

    Covid-19 belirtileri görülen Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın oyuncuları ile idari çalışanlarının bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

    Kulübümüz, yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakaları Avrupa'da görülmeye başladığı andan itibaren, duruma büyük bir hassasiyetle yaklaşmış ve gerekli tedbirleri almıştır.

    Sağlık ekiplerimiz tarafından sürekli olarak gözlem altına tutulan sporcularımıza, Covid-19 salgınından korunmanın yolları ile ilgili bilgiler verilmiş, liglerin ertelenmesiyle birlikte antrenmanlara ara verilmiştir.

    13 gün önce sahamızda karşılaştığımız bazı sporcuları ile idari çalışanlarında Covid-19 belirtilerine rastlanmasının ardından kamuoyunda oluşabilecek spekülasyonların önüne geçmek adına, Sompo Sigorta Takımımızın sporcuları, teknik ve idari kadrosu ile çalışanlarında, Covid-19 belirtilerine rastlanmadığını ve ekibimizde bu belirtileri gösteren kimsenin olmadığını ifade ederiz.

    Kulübümüzde görevli sağlık ekiplerinin Covid-19 salgını ile ilgili süreci büyük bir titizlikle takip ederek sporcularımız ile teknik ve idari kadrolarımızın sağlık durumlarıyla yakından ilgilendiklerini belirtir, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Son dakika haberi | Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'tan corona virüs açıklaması
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri