Ligler ertelendi! Şimdi neler olacak? Ligler ne zaman başlayacak?

SÖZLEŞMESİ BİTENLER NE OLACAK?

Süper Lig takvimi henüz belli olmadı ancak liglerin son tarihinin Mayıs ayını aşma durumu da gözüküyor. UEFA, 30 Haziran'ı son tarih olarak görse de, İspanya ve İtalya bu tarihe kadar ligleri yetiştiremeyecekleri yönünde açıklamalar yaptı. Türkiye'de de yapılan planlamanın sarkması durumunda, oyuncularla kısa süreli "geçici" sözleşmeler yapılması planlanıyor.