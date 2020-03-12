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    • 12.03.2020 17:52
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    Son dakika: Çağlar Söyüncü'lü 'de depremi

    nedeniyle dünya genelinde birçok organizasyonu ertelendi ya da iptal edildi. Juventus ekibinde forma giyen Rugani ve Real Madrid'de forma giyen birkaç ismin testlerinin pozitif çıkmasının ardından takımlar karantina altına alındı. Bir haber de İngiltere'den geldi. Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün de forma giydiği Premier Lig ekiplerinden 'de teknik direktör Brendan Rodgers, 3 futbolcusunda koronavirüs belirtileri görüldüğü için oyuncuların izole edildiğini duyurdu.

    Leicester City'de koronavirüs depremi

    İngiltere Premier Lig ekibi 'den yapılan açıklamada bazı oyuncuların belirtileri gösterdiği belirtildi.

    İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de Teknik Direktör Brendan Rogers açıklamalarda bulundu. Rogers, "Birkaç oyuncumuzda koronavirüs belirtileri mevcut ve bu oyuncular şu anda karantina altında" ifadelerini kullandı. Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü de forma giyiyor.

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