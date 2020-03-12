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    • 12.03.2020 11:37
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    Son dakika haberi... 'a geri dönmeyeceğini açıkladı

    Son dakika haberine göre; , yetkilileri ile iletişime geçti ve takım arkadaşı Rugani'nin testi pozitif çıktığı için Portekiz'den 'ya dönmeyeceğini açıkladı.

    Ronaldo'dan şok karar! Juve'ye geri dönmeyecek

    Serie A ekiplerinden 'un, savunma oyuncusu Daniele Rugani'de testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından gözler takımdaki diğer futbolculara çevrildi. Futbolseverler ise 'nun nasıl bir reaksiyon göstereceğini merak ediyordu.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre annesinin rahatsızlığı için Portekiz'de bulunan Ronaldo, takım arkadaşında koronavirüs çıktığı haberini almasının ardından İtalya'ya dönmeyecek ve Portekiz'de kalacak.

    Öte yandan Rugani'de koronavirüs vakasına rastlanmamış olsaydı, Portekizli oyuncunun özel uçuş izni alarak İtalya'ya dönmeyi planladığı ortaya çıktı.

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